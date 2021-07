Fortsetzung für «The Tomorrow War»? Gespräche laufen

Kino-News

Aufgrund des großen Erfolgs von «The Tomorrow War» in der ersten Ausspielwoche denken Amazon Studios und Skydance offenbar über eine Fortsetzung nach.

Laut eines Berichts des Branchenblatts ‚Deadline‘ befinden sich Amazon Studios und Skydance eine Woche nach dem Start vonin Gesprächen, um eine Fortsetzung des Films zu produzieren. Der aktuelle Plan sieht vor, dass Regisseur Chris McKay, Drehbuchautor Zach Dean und die Stars Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Sam Richardson, Betty Gilpin, Edwin Hodge und J.K. Simmons alle für eine zweite Runde zurückkehren. Allerdings wurden noch keine Besetzungsverträge abgeschlossen.Paramount ist auch an der Fortsetzung beteiligt, schließlich wollte das Studio den Film ursprünglich in die Kinos bringen. Aufgrund der Corona-Pandemie war man allerdings gezwungen den Film für 200 Millionen US-Dollar an Amazon zu verkaufen. Die Aussicht auf eine Fortsetzung ist angesichts der hohen Abrufzahlen keine Überraschung. Amazon und Skydance haben die Berichte bislang aber noch nicht bestätigt.Der Film ging erst am vergangenen Freitag, 2. Juli, an den Start. Allein in Deutschland brachte es der Titel laut Goldmedia bis zum 8. Juli auf mehr als vier Millionen Klicks. Damit belegte «The Tomorrow War» den ersten Platz in den VOD-Charts in dieser Woche.