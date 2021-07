«Tagesthemen»: Aline Abboud moderiert erstmals Anfang September

Köpfe

Ingo Zamperoni und Caren Miosga werden in den kommenden Wochen zudem Unterstützung von anderer Stelle erhalten.

Vor knapp drei Wochen wurde bekannt, wer künftig die zu RTL abgewanderte Pinar Atalay bei denersetzen wird. Die Wahl des NDR, der die Nachrichtensendung verantwortet, auf Aline Abboud, die das Moderationsteam um Caren Miosga und Ingo Zamperoni ergänzen wird ( Quotenmeter berichtete ). Gegenüber ‚DWDL‘ gab der Norddeutsche Rundfunk nun bekannt, wann Abboud erstmals zu sehen sein wird.Demnach wird sie am Samstag, den 4. September, erstmals die seit 1978 ausgestrahlte Sendung moderieren. Bis es soweit ist werden Zamperoni und Miosga von anderen Moderatoren unterstützt. Dem Bericht zufolge werden in den kommenden Wochen vorrübergehend Susanne Stichler und Helge Fuhst die «Tagesthemen» moderieren.Bereits in der Vergangenheit haben Stichler und Fuhst das etablierte Moderatoren-Duo vertreten. Stichler ist aber vor allem durch ihre Moderation des «Nachtmagazins», die «Tagesschau» am Nachmittag und bei tagesschau24 bekannt, während Fuhst Zweiter Chefredakteur ARD-aktuell und Leiter der «Tagesthemen» ist.