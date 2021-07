«Scenes from a Marriage»: Sky zeigt erste Bilder

TV-News

Sky zeigt im Herbst die moderne Adaption des Klassikers «Szenen einer Ehe» auf Sky Q, Sky Ticket sowie Sky Atlantic. Der erste Trailer zu der Miniserie wurde nun veröffentlicht.

Mit der damaligen Erfolgs-Dramaserie «Szenen einer Ehe» feierte der schwedische Regisseur Ingmar Bergman einen seiner größten Erfolge, der nachfolgende, gleichnamige Film wurde noch erfolgreicher und brachte Bergman in den 70ern sogar einen Golden Globe für den ‚Besten ausländischen Film‘ ein. Inhaltlich drehte sich der Film um Marianne und Johan, die nach langer Ehe, zwei Kindern und beruflichem Erfolg zunächst wie das perfekte Paar aussehen. Allerdings mehren sich Zweifel und das Ideal einer vollkommenen Ehe gerät immer mehr ins Wanken, bis Johan gesteht, er wolle schon seit vier Jahren fort von Marianne.Nun veröffentlichte Sky Deutschland den ersten Trailer einer modernen Adaption des Klassikers. Die HBO-Miniserie «Scenes from a Marriage» hat mit Jessica Chastain aus «Zero Dark Thirty» und Oscar Isaac, der auch in «Star Wars - Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers» oder «Show Me a Hero» mitspielte, einen hochkarätig besetzten Cast. Ganz wie ihre Vorgänger beleuchtet die Serie die ikonische Darstellung einer Ehe mit Liebe, Hass, Begehren, Monogamie, Ehe und Scheidung durch die Linse eines zeitgenössischen und scheinbar perfekten amerikanischen Paares.Drehbuchautor und Regisseur von «Scenes from a Marriage» ist Hagai Levi, der auch schon bei «The Affair» und «In Treatment» mitwirkte. Ausgestrahlt wird das Familiendrama voraussichtlich im Herbst auf Sky Atlantic, wird aber auch auf Sky Ticket und Sky Q auf Abruf verfügbar sein.