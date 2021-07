Alte Krimifolgen im ZDF vor dem wiederholten Drama im Ersten

Quotennews

Das ZDF präsentierte sich in der Primetime somit zunächst als stärkster Sender. Im Laufe des Abends nahm das Interesse jedoch deutlich ab.



Das Erste verssuchte sein Glück mit einer Wiederholung des Dramas. Im November 2019 waren hier bei 4,83 Millionen Fernsehenden starke 16,0 Prozent Marktanteil möglich gewesen. Am gestrigen Abend blieb mit 3,51 Millionen Zuschauern zumindest noch eine hohe Quote von 13,5 Prozent übrig. Zudem schalteten am Vorabend 0,40 Millionen Jüngere ein. Hier sank der Marktanteil im Vergleich zur Erstausstrahlung nur von 7,5 auf weiterhin gute 7,1 Prozent.Das ZDF hatte Wiederholungen der Krimiserienundaus dem Jahr 2018 im Programm. Zunächst lag die Reichweite somit bei 4,67 Millionen Menschen. Dies glich einem starken Marktanteil von 18,1 Prozent. 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten hier für ein solides Ergebnis von 5,4 Prozent. Mit der zweiten Krimiserie blieben bei 3,78 Millionen Neugierigen noch gute 14,5 Prozent übrig. In der jüngeren Gruppe erhöhte sich die Zuschauerzahl hingegen auf 0,36 Millionen, so dass nun überdurchschnittliche 6,0 Prozent auf dem Papier standen.Dashielt ab 22.00 Uhr noch 2,38 Millionen Interessenten auf dem Sender. Der Marktanteil fiel hier auf akzeptable 10,1 Prozent zurück. Die 0,30 Millionen jüngeren Fernsehenden hielten sich zumindest noch bei einem passablen Ergebnis von 5,2 Prozent. Mit derbrach das Interesse schließlich ein. Mehr als 0,95 Millionen Zuschauer blieben nicht dran, so dass nur miese 4,9 Prozent Marktanteil übrigblieben. Die 0,15 Millionen Jüngeren landeten bei einer schwachen Sehbeteiligung von 3,1 Prozent.