Spitzen-Woche bei «GZSZ» mit stärkster Quote seit über einem Jahr

Wochenquotencheck

Mit einem parallelen Deutschlandspiel hatte das Format in der Vorwoche noch gelitten. Ab diesem Montag steigerten sich die Folgen jedoch auf das höchste Niveau seit langem.



[imgr]https://www.quotenmeter.de/pics/rtl/gzsz/gzsz_2020_02.jpg[/imgr]gilt als die erfolgreichste Daily-Soap und wird bereits seit 1992 bei RTL montags bis freitags im Vorabendprogramm ausgestrahlt. Für gewöhnlich übertrifft das Programm den Senderschnitt mit Leichtigkeit und fällt nur recht selten darunter zurück. Am Dienstag, den 29. Juni, stand beispielsweise das schwächste Ergebnis seit langem auf dem Papier. Nur 1,67 Millionen Fernsehende landeten bei schwachen 4,6 Prozent. Auch in der Zielgruppe kam man nicht über niedrige 5,7 Prozent hinaus. Schuld daran war jedoch das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und England.Ein Blick auf diese Woche zeigt, dass die Soap am Montag ab 19:40 Uhr vor 2,60 Millionen Zuschauern startete. Somit kamen hier hohe 10,6 Prozent Marktanteil zustande. Auch die 0,99 Millionen Jüngeren legten mit starken 17,8 Prozent einen guten Start in die neue Woche hin. Am Dienstag sank die Reichweite schließlich auf 2,49 Millionen Menschen, so dass noch eine gute Quote von 10,0 Prozent eingefahren wurde. Bei den 0,92 Millionen Umworbenen musste der Sender ebenfalls einen Rückgang auf weiterhin hohe 16,8 Prozent hinnehmen.Obwohl das Publikum mit 2,49 Millionen Menschen am Mittwoch weiterhin gleich groß blieb, wurde die Sehbeteiligung hier um einen Prozentpunkt auf hohe 11,0 Prozent ausgebaut. Bei 1,02 Millionen Werberelevanten machte diese Folge auch in der Zielgruppe einen großen Sprung auf herausragende 20,1 Prozent Marktanteil. Damit knackte die Soap erstmals seit über einem Jahr wieder die 20-Prozent-Marke. Zuletzt wurde am 25. Februar 2020 eine bessere Quote eingefahren.Mir 2,93 Millionen Interessenten schalten am Donnerstag noch mehr Fernsehende ein. Folglich wuchs auch hier der Marktanteil auf starke 11,6 Prozent. So hoch lag das Ergebnis zuletzt am 13. Juli 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr. Auch wenn das jüngere Publikum an diesem Tag ebenfalls auf 1,09 Millionen Menschen wuchs, sank hier der Marktanteil wieder auf 18,9 Prozent. Zum Ende der Woche blieben am Freitag noch 2,28 Millionen Zuschauer übrig. Hier fuhr der Sender gute 9,8 Prozent Marktanteil ein. Die 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten die Woche mit einer starken Quote von 17,5 Prozent.Unterm Strich bleibt nur zu sagen, dass «GZSZ» eine überragende Woche ablieferte. Am Mittwoch und Donnerstag wurden in der Zielgruppe sowie auf dem Gesamtmarkt die besten Quoten seit teilweise über einem Jahr eingefahren. Auch wenn die Zuschauerzahlen dazwischen schon ein Stück höher lagen, ist dies für RTL dennoch ein großer Erfolg und ein Beweis dafür, dass die Daily-Soap nach knapp 30 Jahren immer noch sehr gefragt ist.