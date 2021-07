Zum Geburtstag: So feiert MTV im August

TV-News

Der August ist gleichzeitig auch der Jubiläumsmonat von MTV, das wird natürlich mit jeder Menge Musikgeschichte gefeiert.

Der August kommt mit hohen Temperaturen und auch die MTV-Highlights im August werden feurig mit reichlich Free-TV- und Onlineformaten. Zusätzlich hat MTV auch etwas zu feiern, denn am 1. August 1981 ging MTV erstmalig auf Sendung. 40 Jahre später zelebriert der Sender das natürlich und zeigt die legendärsten Musikmomente und Hits der vergangenen 40 Jahre. Nebenbei widmet sich MTV auch der LGBTQIA+-Community.Los geht es mit den «Legendary MTV Music Moments». Diese werden immer werktags von 15:00 bis 19:00 Uhr beim MTV-Sender ausgestrahlt und zeigen die größten Künstler der MTV-Geschichte. Dazu gibt es auch noch viele Musikspecials und Throwbacks mit Musiksendungen, wie «Diary», «MTV Unplugged» sowie «VH1 Storytellers» und vieles mehr. Die besten Hits der 80er bis 2010er werden in den «MTVWeekendSpecials» vorgestellt: am 7. und 8. August machen die Frauen mit jeder Menge Woman-Power in einem 80er-Jahre Hitmarathon den Anfang. Das darauffolgende Wochenende gehört dann den Männern und der Musik der 90er, dort werden die besten Künstler sowie kreativsten Musikvideos der 90er vorgestellt. Am 21. und 22. August werden gleich alle Jahrzehnte zelebriert und die Top 200 der 2000er vorgestellt, doch auch die 2010er kommen am 28. und 29. August an die Reihe.Neben der Musik bietet MTV auch die neue digitale Serie «MTV Out!Loud!Proud!» für die langfristige Unterstützung der LGTBQIA+-Community. Dort werden sechs Aktivisten, darunter auch Newcomer Lie Ning oder die Gründerin von @schwulelesbin über ihre Coming-Outs befragt und Diskussionen angeregt, warum sie stolz auf sich und ihre Geschichten sind. Am 30. Juni ging es schon los mit einem wöchentlichen Video auf Instagram und Facebook.Neben MTV darf auch die Serie «Geordie Shore» ein Jubiläum feiern und zu diesem Ereignis wird ab Mittwoch, dem 18. August, um 22:50 Uhr das zweiteilige Special «Geordie Shore: Ten Years On The Toon» versendet. Zudem geht es ab dem 25. August mit der vierten Staffel «Geordies OGs» weiter, in der sich jeden Dienstag weitere Herausforderungen des Erwachsenenseins in den Weg von Aaron Chalmers, Gary Beadle, Marnie Simpson und Holly Hagan stellen.