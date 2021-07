Drehstart für ZDF-Film «So laut du kannst»

TV-News

Der neue ZDF-Fernsehfilm «So laut du kannst» behandelt das Thema Vergewaltigung und einen dubiosen „Gentelmen‘s Club“.

In Hamburg begannen diese Woche die Dreharbeiten des neuen ZDF-Fernsehfilms «So laut du kannst» (Arbeitstitel), der nach dem Drehbuch von Sophia Krapoth Isabel Kleefeld, Lilly Bogenberger und David Weichelt von Esther Bialas inszeniert wird. Der Film behandelt die Vergewaltigung von Maja, dessen Freundin Kim anschließend nach dem Täter sucht. In den Hauptrollen spielen unter anderem Friederike Becht, Nina Gummich, Jan Krauter, Ulrich Brandhoff, Morgane Ferru, Stella Spörle, Marcel Hensema, Gesine Cukrowski und Peter Lohmeyer.Der Film beginnt mit den beiden Physiotherapeutinnen Kim und Maja, die gemeinsam eine Praxis eröffnen wollen. Zur Finanzierung ihres Traumes arbeiten sie nebenbei bei einer Hostessen-Agentur, die Jobs in der Gastronomie anbietet. Den Job an diesem Abend beim turnusmäßig stattfindenden „Gentlemen's Evening“, einem Networking Event für Wirtschaftsgrößen, nehmen sie selbstbewusst und sportlich an, inklusive der engen Hostessen-Outfits. Distanzlose Herren weisen sie charmant in ihre Schranken. Kim trifft auf der Veranstaltung ihren alten Schulfreund Max wieder. Der erfolgreiche Anwalt ist Gast auf dem Event. Kim lässt sich von ihm nach Hause bringen, während Maja noch einen Absacker an der Bar trinkt.Am nächsten Morgen wacht Maja in einer Hotelsuite auf – desorientiert und ohne Erinnerung. Offenbar wurde sie mit K.O.-Tropfen betäubt und Opfer einer Vergewaltigung. Kim überzeugt ihre Freundin, die Polizei einzuschalten, doch die Anzeige bleibt folgenlos. Sie beginnt nachzuforschen und stößt auf weitere Opfer im Umfeld des „Gentlemen's Evening“. Obwohl Kims Ermittlungen Maja und die Freundschaft der beiden zunehmend belasten, wendet sie sich an Max. Er verspricht zu helfen.«So laut du kannst» ist eine Produktion der Relevant Film Hamburg und vom ZDF in Auftrag gegeben worden. Die Leitung liegt bei Produzentin Heike Wiehle-Timm. Hinter der Kamera steht Martin Neumayer, die Redaktion im ZDF liegt bei Esther Hechenberger. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich noch bis Ende Juli 2021 andauern, daher steht ein genauer Sendetermin noch nicht fest.