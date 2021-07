«RTL Aktuell» umgibt sich mit dem Tageserfolg

Quotennews

Rund um den Sendeplatz von «RTL Aktuell» kann der Sender von erfolgreichen Programmierungen sprechen. Der Rest des Tages ist eher dünn besetzt.

RTL möchte sich als Sender neu aufstellen. Seriöser werden. Relevanter werden. In der Programmplanung fällt dieser Wechsel noch nicht wirklich auf und auch die Zuschauerzahlen den Tag über werden nur bedingt gefallen. Die Erfolgsperiode von RTL beginnt ab 18:30 Uhr und mit. Mit 1,38 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von ordentlichen 9 Prozent setzt RTL hier eine erste Duftmarke. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reicht es zu diesem Zeitpunkt für 15,3 Prozent Marktanteil, bei 0,47 Millionen Zuschauern. Mit dem im Anschluss laufendenundzeigt der Sender dann, was eigentlich möglich wäre.Die News-Sendung katapultiert ab 18:45 Uhr die Zuschauerzahl auf erst 2,88 und schließlich auf 3,03 Millionen Zuschauer hoch. Auf einmal ergeben sich Marktanteil von 16,8 und 16,7 Prozent insgesamt. Auch bei den Jüngeren kommt das News-Format an und das Interesse steigert sich auf 0,67 und 0,75 Millionen Zuschauer bei Marktanteilen von 20 und 21,9 Prozent. Sicherlich kein Einzelfall, denn in den letzten Wochen und Monaten schaffte es das News-Format in drei Ausgaben sogar auf über 4 Millionen Zuschauer insgesamt.Mit dem Ende der Nachrichten verabschieden sich jedoch auch wieder direkt rund 1 Million Zuschauer vom Sender. Das im Anschluss laufendeerreicht 2,02 Millionen Zuschauer und einen guten Marktanteil von 10,5 Prozent. Bei den Jüngeren fällt der Sender zurück auf 0,64 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 17 Prozent. Erst zureißt RTL das Ruder zurück und steigert sich erneut auf 2,49 Millionen Zuschauer und den Tagesbestwert von 1,02 Millionen werberelevanten Zuschauern. Direkt vor der Primetime liegen die Marktanteile damit bei insgesamt 11 Prozent und 20,1 Prozent am Markt der Zielgruppe. Mit dem Beginn der Primetime und einem alten Comedy-Format,, vergrault sich RTL jedoch wieder fast sämtliche Zuschauer. Bereits 2018, als das Format erstmal bei RTL gezeigt wurde, reichte es im besten Fall nur für 2,39 Millionen Zuschauer. Gestern waren es schlussendlich 1,08 Millionen und ein Marktanteil von, für RTL miserablen, 3,9 Prozent. Bei der Zielgruppe ein ähnliches Elend mit 0,37 Millionen Zuschauern und einem Anteil von 5 Prozent.