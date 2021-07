«Am Anschlag  Die Macht der Kränkung»: ZDFneo findet Sendeplatz im August

TV-News

Mit einer neuen neoriginal Dramaserie behandelt ZDFneo das Thema Kränkungen und ob eine Kränkung oder ein Schicksalsschlag jemanden zu einem Täter machen kann.

Am 24. und 25. August um 21:45 Uhr strahlt ZDFneo jeweils drei Folgen der neuen Dramaserie «Am Anschlag – Die Macht der Kränkung» aus. Dort geht es um die Ereignisse im Einkaufszentrum in „Sunshine City“: Es fallen Schüsse und Panik bricht aus, doch die Frage nach dem Täter bleibt zunächst ungeklärt. In jeder der sechs Episoden geht es um einen anderen Menschen, der wegen einer tiefsitzenden Kränkung oder einem Schicksalsschlag der Täter sein könnte.Angefangen mit Georg, er ist Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma und hat sich für seine durch einen Unfall erblindete Frau Eva mit Mixed Martial Arts und Anabolika im wahrsten Sinne des Wortes stark gemacht. Sein Ziel ist es Teamleiter zu werden, um Eva ein besseres Leben zu bescheren, doch es liegen viele Beschwerden gegen ihn vor. Mira hat sich beispielsweise schon bei Georgs Vorgesetzten beschwert, dabei hat sie selbst ein Problem mit ihrem Job, bei dem viel auf dem Spiel steht. Ihr Arbeitgeber entwickelte ein neues Produkt doch ihr Chef, mit dem sie eine Affäre hat, ist dabei sie zu hintergehen. Noch dazu gibt es ein angespanntes Verhältnis zu Mutter Ingeborg, die sich doch nur mit ihrer Tochter versöhnen will. Ingeborg ist bereits jahrelange Witwe und hat nun endlich eine neue Liebe zu ihrem Nachhilfeschüler Paul gefunden. Doch Paul zieht es den Boden unter den Füßen weg, als er erfährt, dass Ingeborg der Liebe wegen ins Ausland gehen möchte. Seine alleinerziehende Mutter Sarah kann ihm auch nicht weiterhelfen, als Ärztin und Mutter kann sie den entstehenden Stress nur mit Alkohol und Medikamenten aushalten. Lorenz hatte gekellnert zu Zeiten des Anschlags im Shoppingcenter. Er ist heimlich in Friseurin Saschi verliebt, die jedoch nur Augen für Sicherheitsbeamten Mario hat, dem Kollegen von Georg.Produziert wurde das neoriginal von der Tivoli Film Produktion GmbH und Mona Film Produktion GmbH unter der Leitung von Thomas Hroch und Gerald Podgornig. Das Konzept sowie das Drehbuch stammt von Agnes Pluch. Die Rolle des Regisseurs übernahm Umut Dağ, Producerin war Gudula von Eysmondt. Die Redaktion im ZDF hatten Silvia Hubrich und Dominik Kempf, unter den Darstellern befinden sich unter anderem Murathan Muslu, Julia Koschitz, Ulrike Willenbacher, Antje Traue, Lea Zoë Voss, Jonas Holdenrieder sowie Luis Aue. Neben der Ausstrahlung beim Spartensender ist die Serie bereits ab dem 20. August um 10:00 Uhr in der ZDF-Mediathek zu finden.