Die «Tour de France» bleibt stabil über 1 Million

Quotennews

Die mittlerweile 11. Etappe der diesjährigen «Tour de France» zeigt sich seit drei Tagen stabil über 1 Million Zuschauer.

Mit der 11. Etappe derund der Strecke zwischen Sorgues und Malaucène präsentierte sich das Erste gestern erneut und zum dritten Mal in Folge über der 1-Million-Zuschauer-Marke. In blanken Zahlen verfolgten 1,1 Millionen Zuschauer das Radrennen, wobei 0,19 Millionen Jüngere hiervon gemessen werden konnten. Die Marktanteile werden das Erste ebenfalls beruhigen, denn mit insgesamt 10,5 Prozent und 8,6 Prozent am Markt der Jungen positioniert man sich durchaus erfolgreich.Inhaltlich konnten die Zuschauer den Sieg von Wout van Aert verfolgen. Den "Vielleicht besten Sieg seiner Karriere", wie der Radsportler im Anschluss in einem Interview vermeldete. Für die Radler geht es am heutigen Donnerstag, dem 08. Juli mit der Etappe zwischen Saint-Paul-Trois Châteaux und Nîmes weiter. Durch die insgesamt 159,4 Kilometer führt das Streckenprofil erstmals in voller Länge durch die Schluchten der Georges de l'Adèche.Mit der gestern bezwungen 11. Etappe und ganzen 198,9 Kilometern zeigte sich die «Tour de France» bereits mehr als zur Hälfte vorbei. Noch bis zum 18. Juli und der dann stattfindenden letzten, 21. Etappe können sich die Zuschauer im Ersten auf hochklassigen Radsport freuen.