Noch im Juli: RTL präsentiert drei neue «5 gegen Jauch»-Folgen

In den neuen Folgen wird es auch neue Regeln geben.

Nachschub für den Show-Samstag bei RTL . Der Kölner Sender hat ab dem 31. Juli um 20:15 Uhr drei neue Folgen vonangekündigt, nachdem es bereits im zurückliegenden Mai drei neue Sendungen zu sehen gab. Die drei Samstagsausgaben werden allerdings eine Neuerung mit sich führen, denn es gibt neue Spielregeln.Neben dem erprobten Konzept, in dem fünf Prominenten gegen den «Wer wird Millionär?»-Moderator um 100.000 Euro für den guten Zweck spielen, geht es zunächst in der ersten Runde um „5 Secrets“. Dabei muss Jauch jedem Promi einen Begriff zuordnen, der etwas Persönliches über den jeweiligen Star verrät. Danach müssen die Kandidaten aus einer Auswahl aus fünf Begriffen den richtigen dem Quizmaster zuordnen. Außerdem wird Jauch in „Top 5“ gegen jeden Promi nacheinander in Einzelduellen antreten. Dabei müssen Listen richtig sortiert werden. Außerdem werden im Verlauf der Sendung insgesamt zwei „Quick 5“-Buzzer-Runden eingeführt, in denen Moderator Oliver Pocher offene Fragen stellt. Wer zuerst buzzert, hat logischerweise das Antwortrecht und wer als erstes fünf Punkte erspielt, gewinnt die Runde. RTL verspricht sich von den neuen Spielregeln, dass «5 gegen Jauch» „noch spannender, spontaner und abwechslungsreicher“ wird.Wer gegen Günther Jauch antritt, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Zuletzt konnten Martin Klempnow, Jan Köppen, Gil Ofarim, Jana Ina Zarrella und Sonja Zietlow den Sieg holen. Am 29. Mai erreichte die RTL-Show insgesamt 2,37 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,9 Prozent. In der Zielgruppe schaffte man mit 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährigen solide 12,3 Prozent. In den Wochen zuvor standen 13,0 und 11,6 Prozent bei den Umworbenen zu Buche.