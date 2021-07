Carolin Kebekus begeistert weiter die Jungen

Quotennews

Am Donnerstagabend arbeitete die Comedy-Show sogar mit dem Politmagazin «Monitor» zusammen.

Die Zuschauer durften sich am Donnerstagabend um 22.50 Uhr auf eine neue Ausgabe vonfreuen, in der der Comedy-Star dieses Mal die politische Aktivistin und Grünen-Parteimitglied Luise Neubauer begrüßte. 1,02 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten das Spiel in der Sendung, das sich „Stadt, Land, Klima“ nannte.Außerdem beschäftigte sich die Sendung mit dem Thema Ernährung, dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Politmagazin «Monitor». Die Ergebnisse verfolgten 6,8 Prozent der Menschen. «Die Carolin Kebekus Show» setzte den Erfolg beim jungen Publikum der vergangenen Wochen fort. Dieses Mal standen 0,30 Millionen junge Zuschauer auf der Uhr, das führte zu 7,4 Prozent.Im Anschluss begrüßte Helmut Schleich 0,47 Millionen Zuschauer, seine Fernsehshow, in der Django Asül, Maxi Schafroth und Günther Grünwald zu Gast waren, kam auf 4,5 Prozent. Beim jungen Publikum waren 0,13 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf maue 4,4 Prozent.Um 21.45 Uhr verfolgten 2,61 Millionen Zuschauermit Georg Restle. Dieses Mal ging es nicht nur um Ernährung, sondern auch um die Europameisterschaft unter dem Aspekt „Scheiterhaufen der Moral“, das Neonazi-Netzwerk Hammerskins und den Krieg in Afghanistan. Die Sendung verbuchte 10,6 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen schalteten lediglich 3,8 Prozent ein.