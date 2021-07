RTL enttäuschte mit der «Todesakte Maradona»

Quotennews

Jana Azizi und Felix Hutt wollten wissen, ob der argentinische Fußballstar ermordet wurde.

Der Fernsehsender RTL kündigte vor wenigen Wochen ein Special zum Tod von Diego Maradona an. Wer allerdings ernsthaft glaubte, in der 70-minütigen Dokumentation mit Live-Gesprächen im Studio die Weltsensation zu erfahren, wurde enttäuscht. Dennoch wollen sich 1,29 Millionen Menschen ab drei Jahrennicht entgehen lassen.Die Sendung, in der Moderation Jana Azizi neben Felix Hutter auch den Leiter der Berliner Rechtsmedizin Professor Dr. Michael Tsokos sowie den Bruder des Fußballstars, Hugo Maradona, begrüßte, erreichte 4,9 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum kam die Sendung, die vorwiegend in Buenos Aires gedreht wurde, auf 0,58 Millionen junge Zuschauer. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei ernüchternden 8,9 Prozent.Um 22.15 Uhr feiertePremiere. Die Sendung mit Jan Josef Liefers und erneut mit Professor Dr. Michael Tsokos erreichte 1,01 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,7 Prozent. Die True Crime-Dokumentation sorgte für 0,50 Millionen junge Zuschauer, die einen Marktanteil von 12,3 Prozent holte.