Mit der ‚Berlin Barbie‘ legt «Die Alm» 2,6 Prozentpunkte zu 🐮

Fabian Riedner von 09. Juli 2021, 08:38 Uhr

In der vergangenen Woche fuhr die von Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren moderierte Show einen neuen Tiefpunkt ein. In Woche drei versuchte Red Seven mit neuen Prominenten zu punkten.

Ob man in Unterföhring zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man «Die Alm» genauso wie «Die Burg» ruhen lassen sollte? In Woche zwei schalteten lediglich 0,90 Millionen Fernsehzuschauer die Fernsehshow ein, die nur noch auf 0,48 Millionen Umworbene kam. Die Reichweite bei den Werberelevanten ist zwar nicht ganz so schlecht für den Sommer, allerdings handelt es sich um das Sommerhighlight des Senders.



Nachdem zunächst TV-Koch Christian Lohse ausgezogen ist und Benedetto einzog, «DSDS»-Sängerin Katharina Eisenblut von der «Alm» floh und Influencer Hollywood Matze rausgevotet wurde, dreht sich das Kandidaten-Karussell munter weiter. 1,18 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten den Einzug von Bodyguard Eddy Kante und „Real Barbie of Berlin“, Paris Herms. Der Marktanteil der Sendung lag bei 4,7 Prozent – das sind überdurchschnittliche Werte. Bei den jungen Zuschauern erreichte die von Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren moderierte Sendung 0,66 Millionen Zuschauer und 10,6 Prozent. Der Anstieg von 180.000 Zuschauern bedeutete ein Plus von 2,6 Prozentpunkten.



© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

