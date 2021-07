Quotencheck

In den vergangenen vier Wochen wiederholte ProSieben Teile der dritten Staffel.

Die Fernsehserie «9-1-1» ist beim US-amerikanischen Fernsehsender FOX ein großer Hit. In der Bundesrepublik Deutschland fährt Sky One mit den Erstausstrahlungen tolle Werte ein, bei ProSieben konnte das Format dagegen noch nie so wirklich punkten. Während der Fußball-Europameisterschaft 2020 wiederholte ProSieben insgesamt acht Episoden am späten Mittwochabend.Die Reruns der Produktion von Reamworks, Brad Falcuk Teley-Vision, Ryan Murphy Television und 20th Century Fox Television, die mit Angela Bassett, Peter Krause und Oliver Stark besetzt ist, starteten am Mittwoch, den 16. Juni 2021 um 22.55 Uhr. „Die Jugend von heute“ wollten noch einmal 0,33 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen, der Marktanteil belief sich auf 2,4 Prozent. Mit 0,11 Millionen Umworbenen sicherte sich ProSieben 2,9 Prozent Marktanteil. Kurz vor Mitternacht kam „Tsunami“ auf 0,23 Millionen Zuschauer, wovon 60.000 zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil enttäuschte mit lediglich 2,6 Prozent.Eine Woche später servierte ProSieben den Zuschauern die Episoden „Verzweifelte Suche“ und Auslöser“, die zwischen 22.50 und 00.40 Uhr ausgestrahlt wurden. 0,26 und 0,23 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten die zwei Geschichten sehen, die auf 1,1 und 2,3 Prozent Marktanteil kamen. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,11 und 0,10 Millionen ein, sodass man auf entsetzliche 1,4 und 3,2 Prozent Marktanteil kam.Am 30. Juni 2021 durfte «9-1-1: Notruf L.A.» bereits um 22.25 Uhr auf Sendung. Los ging es mit „Rasender Wut“, die auf 0,50 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent kam. Bei den jungen Leuten fuhr man 0,19 Millionen ein, der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent. Die zweite Geschichte des Abends verbuchte nur noch 0,25 Millionen Zuschauer und 2,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte man für 0,09 Millionen und drei Prozent.Schließlich gingen am 7. Juli die letzten zwei Episoden des Rerun-Durchlaufs auf Sendung. Auch diese rissen keine Bäume aus: 0,25 sowie 0,22 Millionen Menschen entschieden sich für die Serie, die auf 1,0 und 1,8 Prozent Marktanteil kam. 0,16 sowie 0,09 Millionen junge Menschen wurden eingefahren, die Marktanteile beliefen sich auf zwei und zweieinhalb Prozentpunkte.Die acht Reruns verzeichneten im Durchschnitt 0,28 Millionen Fernsehzuschauer und sorgten für einen Marktanteil von 2,1 Prozent. Bei den jungen Menschen schalteten 0,11 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil fiel mit 2,7 Prozent wirklich sehr, sehr übel aus. Allerdings liefen die Episoden auch gegen die Fußball-Europameisterschaft.