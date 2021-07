Judith Rakers wird neue «Wunderschön»-Moderatorin

TV-News

«Tagesschau»-Sprecherin Judith Rakers wird ab August Reisreporterin für das Urlaubsprogramm «Wunderschön» im WDR und NDR Fernsehen.

Ab dem 22. August verstärkt Judith Rakers das Moderatorenteam des WDR-Reiseformats «Wunderschön» und darf im Rahmen der Sendung fünf beliebte Urlaubsregionen erkunden. Jeden Sonntag ist sie in der Prime-Time um 20:15 Uhr im NDR und WDR Fernsehen sowie samstags um 10:00 Uhr vorab in der ARD-Mediathek zu sehen. Los geht es mit der Sendung «Donau-Reise – von Passau nach Wien».Darin erkundet Rakers, wie der Name schon vermuten lässt, die Region entlang der Donau, von Passau nach Wien. Sie erkundet sowohl die Natur als auch kulturelle Höhepunkte auf ihrer Reise nach Wien: Sie fliegt im Motorschirmflieger, taucht im blaugrünen Traun, versucht sich als Graffiti-Künstlerin im Linzer Hafen und nascht angekommen in Wien eine Sachertorte.Judith Rakers durfte zuvor vor allem die Inseln in der Ost- und Nordsee für den NDR vorstellen. Wie sie sagte, habe sie dort über „unglaublich schöne Landschaften und die Menschen dort berichtet. Jetzt darf ich wunderschöne Orte auf der ganzen Welt entdecken. Ich freue mich sehr auf die Abenteuer, die auf mich warten. Auf das Team von «Wunderschön» und die Menschen in aller Welt, die ich bei meinen Reportagen kennenlernen werde. Als große Naturliebhaberin werde ich vor allem die Orte vorstellen, die auch ein Naturerlebnis sind. Ich bin sicher, es wird wunderschön.“«Wunderschön» ist eine Bavaria Entertainment-Produktion im Auftrag vom WDR sowie NDR und zeigt schon seit 2004 die beliebtesten Urlaubsregionen. Senior Producer ist Stefan Manke und die Redaktion haben Anke Havenkemper für den NDR sowie Friedel Groth seitens des WDR. Judith Rakers ist nun das vierte Mitglied des Moderatorenteams neben Tamina Kallert, Anne Willmes und Daniel Aßmann.