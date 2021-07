«Search Party»: Jetzt mischt auch Jeff Goldblum mit

US-Fernsehen

Der Star aus «Jurassic Park» wird in der HBO-Max-Serie mitspielen.

Jeff Goldblum hat sich der Besetzung der fünften Staffel vonangeschlossen. In der HBO-Max-Serie wird Goldblum eine wiederkehrende Rolle als Tunnel Quinn übernehmen, einem charismatischen Tech-Milliardär, der eine sehr öffentliche Geschäftspartnerschaft mit Dory (Alia Shawkat) eingeht."«Search Party» ist eine so brillante Show", sagte Goldblum. "Was für ein Nervenkitzel und was für ein Privileg es ist, ein kleiner Teil davon sein zu dürfen! Ich respektiere und bewundere jeden, der an dieser magischen Unterhaltung beteiligt ist."Die Serie wurde bereits im Februar für Staffel fünf bei HBO Max verlängert. Die Serie wurde ursprünglich auf TBS ausgestrahlt, bevor sie für Staffel drei zum Streamer wechselte. Sarah-Violet Bliss, Charles Rogers, Michael Showalter und Lilly Burns und Tony Hernandez von Jax Media sind die ausführenden Produzenten.