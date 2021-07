Nele Würzbach hört bei Bild auf

Köpfe

Nele Würzbach kündigt über Instagram ihren Abschied von Bild an.

Seit Sieben Jahren arbeitete Nele Würzbach für Bild beziehungsweise Axel Springer, zuletzt war sie Moderatorin bei «Bild Live». Nun verkündete Würzbach in einer Instagram-Story, dass sie nach «sieben extrem spannenden und lehrreichen Jahren» schon vor einiger Zeit gekündigt habe. „Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen“, erklärte die Journalistin und Moderatorin der «Bild Live»-Sendungen.Eine überraschende Entscheidung könnte man meinen, da das Boulevardblatt momentan stark am Bewegbildangebot arbeitet. Am 22. August soll der lineare TV-Sender als eine „neue Art von Fernsehen“ starten, wie es Programm-Chef und Mitglied der Chefredaktion Claus Strunz großspurig ankündigte. Dieser muss demnächst jedoch ohne Nele Würzbach stattfinden. Diesen Donnerstag präsentierte die Journalistin noch eine «Bild-Live»-Sendung und kündigte in ihrer Instagram-Story an: „Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein.“ Wann genau die letzte Sendung mit Würzbach nun stattfindet, ist unklar.Außerdem unklar ist der nächste Karriereschritt Würzbachs, diese verreit in ihrer Bekanntmachung bei Instagram nämlich, dass sie nicht gar nicht wisse was als nächstes komme. Sie „habe noch keinen anderen Plan“, fügte sie hinzu. Bereits 2014 arbeitete Nele Würzbach als freie Journalistin für die Bild. Von 2016 bis 2018 absolvierte sie ein Volontariat bei Axel Springer und war seit Mitte 2018 als Moderatorin für «Bild-Live» zu sehen.