Auch «Die ultimative Chart-Show» atmet ohne Fußballkonkurrenz auf

Quotennews

Diese Woche drehte sich bei dem Format alles um die beliebtesten Hits für eine Sommerparty.



Eine neue Folge vonfüllte ein weiteres Mal den Freitagabend bei RTL . Moderator Oliver Geissen und seine Gäste fragten sich, welche Hits bei einem Tag am Pool nicht fehlen dürfen. Mit dabei waren die wiedervereinten No Angels, Stereoact, Michael Patrick Kelly, Moguai, Ilira, Álvaro Soler, Lou Bega, Leony, Mickie Krause, DJ Antoine und Frank Ehrlacher.In der vergangenen Woche hatte eine Ausgabe des Formats bei Fußballkonkurrenz nur für 1,38 Millionen Fernsehende und einen mauen Marktanteil von 5,8 Prozent gereicht. Die 0,55 Millionen Jüngeren landeten bei einer akzeptablen Quote von 8,7 Prozent. Ohne ein paralleles EM-Spiel ging es auch für diesen Sender wieder aufwärts. 1,70 Millionen Zuschauer schalteten am Vorabend ein und erhöhten auf einen soliden Marktanteil von 7,8 Prozent. Bei den 0,69 Millionen Umworbenen standen gute 13,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Abgesehen von der «Tagesschau» waren in der Zielgruppe am gestrigen Tag nur zwei Programme gefragter, die ebenfalls beide bei RTL liefen. Ganz vorne lagmit insgesamt 3,05 Millionen Fernsehenden und herausragenden 16,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,93 Millionen Werberelevanten wurde eine sehr starke Sehbeteiligung von 22,7 Prozent eingefahren. Auf dem zweiten Platz lag, was ab 19.40 Uhr ausgestrahlt wurde. 2,28 Millionen Fernsehende holten hohe 9,8 Prozent, während die 0,85 Millionen 14- bis 49-Jährigen bei starken 17,5 Prozent landeten.