«Rutherford Falls» bei Peacock verlängert

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat eine zweite Staffel geordert.

Der NBC-Streamingdienst Peacock hat eine zweite Staffel der Comedy-Seriebestellt. Das Format handelt von zwei Freunden, Nathan Rutherford und Reagan Wells, die sich an einem Scheideweg befinden. "Wir sind so stolz darauf, Teil von «Rutherford Falls» zu sein, einer intelligenten Komödie und einem bahnbrechenden Moment für die Repräsentation von Ureinwohnern in der Komödie, sowohl vor als auch hinter der Kamera", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Television and Streaming."«Rutherford Falls» verkörpert das moderne, originelle und inklusive Storytelling, das sich die Zuschauer wünschen, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Sierra, Mike, Ed und der unglaublichen Besetzung Staffel zwei zu entwickeln." Die Serie wurde von Michael Shur, Helms und Teller Ornelas entwickelt. Produziert wird die Serie von Universal Television in Zusammenarbeit mit Fremulon, 3 Arts Entertainment und Pacific Electric Picture Company. Diese Firmen produzieren auch gemeinsam andere NBC-Serien."Wir sind begeistert, dass Peacock «Rutherford Falls» für eine zweite Staffel verlängert hat", sagte Erin Underhill, Präsidentin von Universal Television. "Es war wunderbar zu beobachten, wie Reagan, Nathan, Bobbie, Terry und der Rest der Rutherford Fallians in dieser ehrgeizigen und witzigen Serie zum Leben erwacht sind. Mike, Sierra und Ed haben ihr kreatives Genie in die Serie gesteckt und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was als nächstes passiert."