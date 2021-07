Kiefer Sutherland macht bei «The First Lady» mit

US-Fernsehen

Der «24»-Star wird Franklin D. Roosevelt verkörpern.

Für den «24»- und «Designated Survivor»-Star Kiefer Sutherland gibt es eine neue Aufgabe: Er wird Präsident Franklin D. Roosevelt in der Showtime-Serieverkörpern. Die Serie wird als eine aufschlussreiche Neuinterpretation der amerikanischen Führung beschrieben, erzählt durch die Linse der Frauen im Herzen des Weißen Hauses.Gillian Anderson wird neben Sutherland die Rolle der Eleanor Roosevelt spielen, der Ehefrau und fünften Cousine von Präsident Roosevelt. «The First Lady» wird außerdem mit Viola Davis als Michelle Obama und O.T. Fagbenle als Präsident Barack Obama besetzt sein. Aaron Eckhart wird Präsident Gerald Ford neben Michelle Pfeiffer als Betty Ford und Dakota Fanning als Tochter Susan Ford spielen.«The First Lady» wird von Aaron Cooley geschrieben und produziert. Davis ist auch ausführender Produzent zusammen mit Julius Tennon und Andrew Wang von JuVee Productions. Showtime und Lionsgate Television setzen die Serie um.