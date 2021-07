MagentaTV: Kerner moderiert auch WM 2022

TV-News

Kurz vor dem Ende gab MagentaTV bekannt, dass es für Johannes B. Kerner auch im kommenden Jahr ein großes Fußball-Turnier zu moderieren gibt.

Bevor die Europameisterschaft am kommenden Sonntag mit dem Finale zwischen England und Italien endet, hat sich das übertragende MagentaTV für die Zukunft bereit gemacht, schließlich hält die Plattform der Deutschen Telekom auch die Rechte an allen Spielen der im kommenden Jahr stattfindenden Winter-Weltmeisterschaft in Katar. So bestätigte man, dass dabei auch wieder Moderator Johannes B. Kerner zum Einsatz kommen wird, der seinen Vertrag bei MagentaTV verlängert hat.„Ich freue mich schon jetzt, bei MagentaTV auch das nächste Fußball-Großereignis, die WM im kommenden Jahr, präsentieren zu können“, kommentierte Kerner seien Vertragsverlängerung. „Unsere Reise hat mit der «Euro 2020» gerade erst begonnen. Wir blicken jetzt gespannt in Richtung WM 2022 und natürlich auf die Heim-EM in drei Jahren in Deutschland“, blickt Michael Schuld, Leiter Business Unit TV & Entertainment, auf die anstehenden Turniere, von denen MagentaTV alle Spiele live zeigen wird.Unterdessen zog Schuld bereits ein positives Fazit zum noch laufenden Turnier: „Das MagentaTV EURO-Team hat ein fundiertes und vielschichtiges Gesamtbild abgegeben – wir haben unser Versprechen ‚Mehr EM geht nicht‘ eingehalten. Auch durch unser innovatives Studio und neueste AR-Grafik-Technologie konnten wir überzeugen und zum Teil neue Maßstäbe setzen. Wir haben zudem sehr positives Feedback hinsichtlich unserer Bild-Qualität erhalten. Insbesondere das UHD-Angebot hat Fußball-Live-Übertragungen durch MagentaTV auf ein neues Niveau gehoben.“ Außerdem seien die Zuschauer-Rückmeldungen und die Berichterstattung in den Medien über die Sendungen überaus positiv gewesen. Das tägliche EM-Angebot habe dabei regelmäßig deutlich siebenstellige Nutzerzahlen und sei auch nach dem Ausscheiden der deutschen Elf konstant hoch geblieben, wie es in einer Mitteilung hieß. Genaue Zahlen veröffentlichte MagentaTV allerdings nicht.