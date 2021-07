Neuer Podcast: «Exclusiv» produziert nun auch Inhalte am Samstag

Vermischtes

Am einzigen Tag der Woche, an dem es keine «Exclusiv»-Sendung zu sehen gibt, wird es nun „exclusive“ Geschichten in einem Podcast zu hören geben.

Bislang mussten RTL-Zuschauer auf „exclusiven“ Inhalt aus der Welt der Stars und Sternchen am Samstag verzichten, das wird sich ab morgen, 10. Juli, ändern – wenn man bereit ist, vom Zuschauer zum Zuhörer zu werden. Denn nun hat man einen neuen Podcast rund um das Starmagazinangekündigt, der sich um die Arbeit für das fast tägliche Magazin dreht. Inspricht Moderatorin Bella Lesnik immer samstags mit einer Kollegin oder einem Kollegen und gibt dabei Einblicke in Diskussionen in den Redaktionssitzungen, erzählt von den Anfragen an Promis, von den Themen, die abgelehnt wurden und berichtet über Geschichten, die hinter der Kamera passiert sind.In jeder Folge wird über das große Interview der Woche gesprochen. Hinzu kommen verschiedene Rubriken, in denen zum Beispiel auch Moderatorin Frauke Ludowig von ihren verrücktesten Erfahrungen aus fast 30 Jahren Promibusiness berichtet. Lesnik ist seit 2015 neben Ludowig für «Exclusiv – Das Starmagazin» zu sehen. Zuvor war sie als Radiomoderatorin tätig und moderierte für Sky gemeinsam mit Oliver Pocher die Sendung «Samstag LIVE!». Das Medium Podcast ist für sie kein fremdes, denn 2020 moderierte sie bereits den offiziellen «Let‘s Dance»-Podcast sowie den offiziellen Podcast zum RTL «Dschungelcamp» aus Australien.„Ich als alte Radiofrau habe mich ehrlich gesagt gefragt, warum wir nicht schon längst einen «Exclusiv»-Podcast haben. Und bin unendlich stolz und glücklich, dass wir am 10. Juli mit unserer ersten Folge zu hören sind. Endlich haben wir Zeit und Platz all das zu erzählen, was wir uns normalerweise nur in den Konferenzen oder unter Kolleg:innen erzählen. Das sind richtig tolle, lustige oder verrückte Geschichten, die wir aber nicht drehen konnten oder die nach oder vor dem Dreh passiert sind – und die es deshalb gar nicht ins Fernsehen schaffen konnten: aber jetzt eben in unseren «Exclusiv»-Podcast“, erklärt Bella Lesnik.«Exclusiv – der Podcast» ist eine Produktion der Audio Alliance und ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.