Sportcheck

Fußball-EM vorbei, Wimbledon-Tennis passé – und was kommt nun sportlich im Fernsehen? Bis zu den Olympischen Sommerspielen sind es noch ein paar Tage. Also gibt es die Etappen der Tour des France in aller Ausführlichkeit und diverse Tennis-Turniere. Im Sportcheck heute ganz oft dabei: Neues von Sport1.

Aus die Maus: Die Fußball-EM ist 31 Tage nach dem Start wieder Vergangenheit. Für den sicher nicht unverdienten Titelträger Italien sympathisiert man auch hierzulande. Die meisten Zuschauer lockte der finale Auftritt Deutschlands vor die Bildschirme: 27,36 Millionen, davon aber nur 10,35 Millionen in der Zielgruppe der 14- bis 49- Jährigen, schauten beim Aus im Achtelfinale gegen England zu. Das Finale schauten in der Spitze immerhin knapp über 20 Millionen Fußballfans, Marktanteil bis zu 64,4 Prozent. In der Hauptzielgruppe mit 72,3 Prozent und bis zu 7,71 Millionen war der Sport am Sonntagabend fast konkurrenzlos. Nun aber rollt das runde Leder vorerst mal wieder nicht.In Hamburg wurde vergangene Woche der Sportjournalistenpreis verteilt. In der Jury saßen Persönlichkeiten wie Henry Maske, Jens Weißflog oder Reiner Calmund. Aus Fernsehsicht gewannen das Team der ARD für die besten Berichte der Alpinen Ski-WM, Tennis-Profi Andrea Petković (ZDF) als beste Newcomerin, Sky-Mann Florian Schmidt-Sommerfeld als bester Sportkommentator, sein Kollege Stefan Kretzschmar als bester Experte, Sky für die beste Sportsendung von der Handball-Bundesliga sowie Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein vom ZDF als beste/r Moderator:in.It´s all over, Baby Blue: Wobei Thomas Helmer seine beste Zeit ja als Roter hatte. Der «Doppelpass»-Moderator durfte in seiner Abschiedssendung seinen alten Manager Uli Hoeneß als Gast begrüßen. Nach rund elfeinhalb Jahren Mitarbeit und sechs Jahren als Alleinmoderator hört der Ex-Nationalspieler und Europameister von 1996 bei der Kultsendung auf. Florian König übernimmt ab dem 8. August. Weitere Gäste bei Helmers Abschied waren unter anderem Mario Basler und Stefan Effenberg. Der 56-Jährige soll Sport1 aber erhalten bleiben und künftig bei anderen Formaten auftauchen.„Visits" zählen heutzutage - und diesbezüglich konnte Sport1 im Juni mit deren 93,13 Millionen einen neuen Rekord vermelden. Weil der Sender längst auf allen digitalen Plattformen präsent ist. sport1.de und dieSport1 Apps sorgten für so viele Zugriffe, weil erst die Eishockey-Nationalmannschaft Deutschlands große Erfolge feierte und dann die Fußball-EM startete. Zum Vergleich: Im Juni 2020 waren es „nur" 63,05 Millionen Besuche.Sport1 und die 2. Bundesliga am Samstagabend mit einem Livespiel: Das dürfte aufgrund der Attraktivität im Unterhaus durch die Absteiger aus Bremen und Schalke sowie die Aufsteiger aus Dresden und Rostock allemal ein Renner werden. Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Markus Höhner werden als Duo am 24. und 31. Juli die beiden Partien Werder Bremen – Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf – Werder Bremen begleiten. Fest stehen nun auch die folgenden Partien, die Samstagabend zur einstigen «Wetten, dass...?»-Zeit über den Bildschirm flimmern: Am 3. Spieltag ist Dynamo Dresden gegen Hannover 96 zu sehen, danach folgen unter anderem der Ost-Knaller Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden am 21. August und Werder Bremen gegen den Hamburger SV am 18. September. Schalke 04 wird am 28. August gegen Fortuna Düsseldorf zu sehen sein und am 25. September bei Hansa Rostock.* Montag, 22.00 Uhr: Olympische Spiele (Magazin, Erinnerungen an 1992 in Barcelona, Eurosport)* Dienstag, 13.00 Uhr: Tour des France (Radrennen, 16. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 18.15 Uhr: FC Gießen - Borussia Dortmund (Fußball, Testspiel, Sky Sport News HD)* Dienstag, 20.00 Uhr: Diamond League (Leichtathletik, Meeting in Gateshead, Großbritannien, Sky)* Mittwoch, 01.15 Uhr: Boca Juniors - Atletico Mineiro (Fußball, Copa Libertadores, Achtelfinale, DAZN, sportdigital .tv und Sport 1+)* Mittwoch, 01.00 Uhr: Katar - Panama (Fußball, Concacaf Gold Cup, sportdigital.tv)* Mittwoch, 02.30 Uhr: Sao Paulo FC Racing Club (Fußball, Copa Libertadores, Achtelfinale, DAZN, sportdigital.tv und Sport 1+)* Mittwoch, 16.00 Uhr: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel (Fußball, Testspiel, Sport1)* Mittwoch, 18.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - SV Wehen Wiesbaden (Fußball, Testspiel, Sport1)* Donnerstag, 01.05 Uhr: New York Yankees - Boston Red Sox (Baseball, MLB, DAZN)* Donnerstag, 11.00 UHr: Tennis aus Prag (WTA-Turnier der Damen, Achtelfinale, DAZN)* Donnerstag, 22.00 Uhr: Olympische Spiele (Magazin, Erinnerungen an 2004 in Athen, Eurosport)* Freitag, 14.00 Uhr: Tennis aus Hamburg (WTA-Turnier der Herren, Viertelfinale, DAZN)* Samstag, 13.00 Uhr: Tour des France (Radrennen, 20. Etappe von Libourne nach Saint Emilion, Eurosport)* Samstag, 14.00 Uhr: Tennis aus Lausanne (WTA-Turnier der Damen, Halbfinale, DAZN)* Samstag, 14.30 Uhr: Union Berlin – Dynamo Dresden (Fußball, Freundschaftsspiel, MDR)* Samstag, 20.00 Uhr: World Matchplay (Darts, 1. Runde aus Blackpool, Sport1)* Samstag, 22.35 Uhr: Sommer Open-Air (Boxen , Gala von der Magdeburger Seebühne, MDR)* Sonntag, 14.45 Uhr: Berlin Thunder – Panthers Wroclaw (Football, European League, Pro 7 Maxx)* Sonntag, 20.00 Uhr: GP von Großbritannien (Motorsport, Formel 1 aus Silverstone, Sky)