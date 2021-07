Endeavour China erwirbt die Sportagentur Mailman Group

Wirtschaft

Für den Deal sollen 60 Millionen US-Dollar geflossen sein.

Der chinesische Ableger der US-Talentagentur Endeavour gab am Donnerstag bekannt, dass man die in Shanghai ansässige Digitalmarketing-Agentur Mailman Group und ihre Tochtergesellschaft Seven League übernommen hat. Frühere Medienberichten zufolge wird der Wert des Deals auf 60 Millionen US-Dollar taxiert. Der Schritt erfolgt, da Endeavour seine Präsenz im Sportmarketingbereich in China und im weiteren asiatisch-pazifischen Raum ausbauen möchte. Der Deal wurde Anfang des Jahres von den lokalen Aufsichtsbehörden genehmigt, nachdem Pläne für die Fusion aus dem Jahr 2019 nach dem gescheiterten Versuch von Endeavour, in diesem Jahr an die Börse zu gehen, und der anschließenden Pandemie zurückgewiesen wurden.„Mailman und Seven League sind außergewöhnlich angesehene Content-Engines mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz beim Aufbau von Fan-Engagement“, sagte Endeavour-Präsident Mark Shapiro. „Wir teilen ihr Engagement, den weltbesten Sportmarken, Ligen und Teams beim Aufbau globaler digitaler Medienunternehmen zu helfen, und wissen, dass ihre Expertise ein enormer Mehrwert für unsere aktuellen und zukünftigen Kunden sein wird.“ Mailman wird Teil der Kulturmarketing-Agentur 160over90 von Endeavour und bringt zusätzliches Know-how in den Bereichen Werbung, Erfahrung, Kommunikation und Sponsoring ein, um mit Kunden wie AB InBev, Marriott International, HSBC und Visa zusammenzuarbeiten.Seven League wird in die Medien- und Veranstaltungsabteilung der Modelagentur IMG integriert, wo es die Bemühungen verstärken wird, Verbände und Leitungsgremien durch Rechte und Vertrieb, Sponsoring-Verkauf, Kundenberatung und Rundfunkproduktion zu unterstützen. „Unsere Mission ist es, Rechteinhaber beim Aufbau globaler digitaler Medienunternehmen zu unterstützen, daher ist der Beitritt zu Endeavour China ein traumhafter nächster Schritt“, sagte Andrew Collins, CEO der Mailman Group. „Wir haben uns einen Ruf aufgebaut, Fans mit Sport zu verbinden, und jetzt, da wir mit 160over90 und IMG fest verbandelt sind, haben wir eine enorme Plattform, um sowohl das Publikum, den Markenwert als auch die Monetarisierung für unsere Kunden zu steigern.“