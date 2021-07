VOX: «Mirella Schulze» machts wie «Tilo Neumann»

TV-News

Genau wie bei «Tilo Neumann und das Universum», das am vergangenen Montag lief, setzt VOX auch bei der TVNow-Serie «Mirella Schulze rettet die Welt» auf eine Marathon-Programmierung.

Ob die Programmchefs von VOX wohl Quotennachrichten lesen? Falls sie es tun, dürfte ihnen kürzlich nicht entfallen sein, dass die Marathon-Programmierung vonmit acht Folgen am Stück keine Figur abgab und am Ende des Abends nicht einmal die Hälfte des Publikums, das um 20:15 Uhr vor dem Fernseher saß, noch dabei war – sowohl insgesamt als auch in der Zielgruppe betrachtet. Ohnehin lief es für die Sendung, die mit «Stromberg»-Star Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle besetzt ist, nicht allzu gut. In der Spitze waren lediglich 5,6 Prozent Marktanteil möglich. Bis dahin – die Folge lief ab 21:40 Uhr – steigerten sich die Werte zwar, doch danach war der Aufwärtstrend gebrochen.Scheinbar möchte man bei VOX dieser Ausstrahlungsmethode noch eine Chance geben, denn nun hat man angekündigt eine weitere TVNow-Serie auf diese Weise zu versenden.wird am Mittwoch, den 4. August, ab 20:15 Uhr am Stück gesendet. Die Staffel, die am 8. April beim Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland debütierte, umfasst wie die Herbst-Serie acht Folgen, somit ist man kurz nach Mitternacht durch. Eine weitere Gemeinsamkeit gibt es noch zwischen den beiden genannten Serien, denn auch bei «Mirella Schulze» agierte mit Drehbuchautor Ralf Husmann ein Akteur, der am Erfolg von «Stromberg» beteiligt war. Neben Husmann schrieben auch Henning Wagner, Helena Hofmann und Christian Martin die Drehbücher. Als Regisseure waren Jonas Grosch und Sinan Akkus tätig. Die Produktion verantwortete MadeFor in Person von Nanni Erben und Sirkka Kluge.Wie der Name schon sagt, geht es in der Serie um Mirella Schulze (Tilda Jenkins), die die Welt retten möchte und sich dafür bis zum äußersten für den Kampf gegen den Klimawandel einsetzt. Dabei hat sie es nicht immer leicht – und ihre Familie auch nicht. Denn Mirella eckt immer wieder mit ihren Geschwistern und ihren Eltern an. Ihre Schwester (Ella Lee) liebt Glitzerschminke. Ihr Bruder (Maximilian Ehrenreich) isst gerne Fast-Food. Dazu treibt sie ihre Eltern (Jördis Triebel und Moritz Führmann) regelmäßig in den Alltags-Wahnsinn. Gleichzeitig spürt die 13-jährige als Social-Star selbst den Neid ihrer eigenen Klimagruppe.