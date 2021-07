sportdigital zeigt auch den Gold Cup

TV-News

Nach der Euro ist nicht gleich vor der Bundesliga. Bei sportdigital Fußball startet am Samstag nämlich der CONCACAF Gold Cup 2021, die mittel- und nordamerikanische Kontinentalmeisterschaft.

Derzeit finden zwei bedeutende Fußballturniere statt, wobei aus europäischer Sicht natürlich die UEFA Euro 2020 die südamerikanische Kontinentalmeisterschaft Copa América überstrahlt, obwohl es zum Traumfinale vieler Fußballfans zwischen Brasilien und Argentinien kommt. Zum zwischen Neymar und Lionel Messi kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 11. Juli, um 2:00 Uhr. In Deutschland liegen die Übertragungsrechte bei sportdigital Fußball, das Pay-TV-Angebot begleitet schon das gesamte Turnier, doch an diesem Abend wird dies nicht das einzige Fußball-Turnierspiel sein, das die Plattform zeigen wird.Denn sportdigital Fußball hat sich auch die Übertragungsrechte am CONCACAF Gold Cup 2021 gesichert, also dem nord- und mittelamerikanischen Pendant zur Copa América und der Euro 2020, und zeigt alle 31 Live-Spiele des Turniers, das in den USA stattfindet. Die Auftaktpartie bestreiten am 10. Juli um 23 Uhr El Salvador und Curaçao, die sich in einer Gruppe mit dem Topfavoriten aus Mexiko befinden. Den ersten Turnierauftritt des Gastgebers gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag, am 12. Juli um 2:30 Uhr.Alle Live-Spiele aus dem Gold Cup werden über Sportdigital Fußball auch bei Samsung Smart TV und über die neue mobile App in der Samsung SportWorld live gestreamt, die den Zuschauern erstmals und exklusiv ermöglicht, zwischen verschiedenen Perspektiven der Live-Spiele zu wählen. So können beispielweise spezielle Spieler oder Spielszenen gezielt ausgesucht werden. Möglich wird diese Innovation durch eine Kooperation mit der österreichischen NativeWaves GmbH, durch die es ermöglicht wird, neben dem normalen Sendesignal zusätzlich vier weitere Kameraperspektiven anzubieten.