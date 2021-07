Primetime-Check

Wie erfolgreich waren die Wiederholungen von Das Erste und ZDF? Punktete Kabel Eins ein weiteres Mal mit «Achtung Abzocke»?

Das Erste erreichte mit der Episode „Das verschwundene Kind“ desam Donnerstag 4,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile lagen bei 18,0 Prozent bei allen sowie 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Anschluss wollten 2,61 sowie 1,85 Millionen Zuschauer nochundsehen, die Marktanteile beliefen sich auf 10,6 sowie 9,3 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 3,8 respektive 6,4 Prozent Marktanteil ein.Das ZDF erreichte mitund dem4,45 sowie 4,56 Millionen, die Marktanteile lagen bei 16,4 und 18,4 Prozent. Beim jungen Publikum verzeichnete der Mainzer Sender 7,9 sowie 10,5 Prozent.fuhr im Anschluss 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein, insgesamt schalteten 3,23 Millionen Zuschauer ein. Der Marktanteil lag bei 17,6 Prozent. Unterdessen musste sich ProSieben mitmit 1,18 Millionen zufriedengeben. In der Zielgruppe standen positive 10,6 Prozent auf der Uhr.Zwei neue-Geschichten brachten Sat.1 0,85 sowie 0,89 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen lagen bei 5,1 respektive 5,3 Prozent. Bei RTL fragte man, denn die geheime Todesakte Maradonas lockte 1,29 Millionen Zuschauer an und brachte 8,9 Prozent in der Zielgruppe.sorgte in dieser Woche für 1,09 Millionen, der Marktanteil lag bei 8,7 Prozent.brachte RTLZWEI 0,57 Millionen Zuschauer sowie 4,9 Prozent in der Zielgruppe,sorgte für sagenhafte 11,8 Prozent bei VOX . Der Spielfilm fuhr 1,42 Millionen Zuschauer ein.