Angriff auf die Öffentlich-Rechtlichen: «RTL Direkt» kommt viermal pro Woche und mit Pinar Atalay

TV-News

Über das neue Nachrichtenformat mit Jan Hofer sind neue Informationen bekannt geworden. RTL greift mit dem Format die «Tagesthemen» an und schickt auch Pinar Atalay auf Sendung.

Es war bereits bekannt, dass das neue Nachrichtenmagazinab dem 16. August starten würde und von Jan Hofer moderiert wird, den der Kölner Sender bereits Anfang des Jahres verpflichtet hatte, nachdem er sich als «Tagesschau»-Sprecher eigentlich in den Ruhestand verabschieden wollte. Kürzlich wurde zudem bekannt, dass Lothar Keller als Redaktionsleiter für die aus Berlin kommende Sendung agieren werde ( Quotenmeter berichtete ). Nun verkündete man, wann und wie oft die Sendung zu sehen sein wird.«RTL Direkt» wird ab dem 16. August immer von Montag bis Donnerstag um 22:15 Uhr auf Sendung gehen und etwa 20 Minuten andauern. Damit läuft man im direkten Umfeld zu den öffentlich-rechtlichen Sendern Das Erste und ZDF, die um diese Zeit ihrerseits die bekannten Nachrichtenformateundprogrammiert haben. Dies darf man durchaus als Angriff auf diese etablierten Formate verstehen, zumal mit Pinar Atalay ab Herbst neben Hofer eine weitere ehemalige Nachrichtensprecherin der ARD bei «RTL Direkt» zu sehen sein wird. Atalay wird sich mit Hofer bei der Moderation abwechseln – auf Quotenmeter-Nachfrage ließ RTL allerdings offen, in welchem Rhythmus sich das Duo ablösen wird. Mehr könne man derzeit dazu nicht sagen, so eine RTL-Sprecherin.Dafür gab es inhaltlich erste Infos zum Aufbau der Sendung. Laut einer Mitteilung wird es in der Sendung auch Studiogäste geben und ein Reporterteam bietet einen „umfassenden Blick auf die Themen, die Deutschland bewegen“, wie es darin heißt. Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, gibt zudem einen weiteren Hinweis auf die Stimmung der Show: „«RTL Direkt» ist nicht einfach ein weiteres Nachrichten- oder Talkformat. Die Sendung verbindet das Beste aus beiden Welten. Wir freuen uns sehr, dass wir neben Jan Hofer auch Pinar Atalay für die Moderation gewinnen konnten. Die beiden werden die Menschen kompakt, direkt und verständlich auf den neuesten Stand bringen, damit sie bestens informiert und durchaus auch mit einem Augenzwinkern in die Nacht verabschiedet werden."Nachdem der genaue Slot der Sendung nun geklärt ist, kommen allerdings weitere Fragen auf, schließlich gibt am Montag und am Mittwoch feste Größen im RTL-Programm. Zum Wochenauftakt ist immer «Extra» und Mitte der Woche «Stern TV» zu sehen. Offen bleibt daher die Frage, ob diese Magazine auf einen späteren Zeitpunkt gedrängt werden, was nur logisch erscheint und worüber auch das Medienmagazin ‚DWDL‘ am Mittwochabend berichtete. Laut diesem Bericht wird derzeit auch das RTL-Hauptstadtstudio „umfangreich“ umgebaut. Diese Informationen wurden seitens RTL aber bislang nicht bestätigt. Es bleibt somit weiter spannend, wie ab Herbst das Fernsehprogramm von RTL genau aussehen wird, schließlich steht neben der Einführung von «RTL Direkt» auch der Beginn von «Explosiv Stories» am 2. August ( Quotenmeter berichtete ) und eine zusätzliche «RTL Aktuell»-Ausgabe am Nachmittag bevor.