Sony AXN geht mit der 8. «Chicago P.D.»-Staffel in den September

TV-News

Mit einer brutalen Deutschlandpremiere, sieben Staffeln «The Blacklist» und weiteren Geburtstags-Highlights verspricht Sony AXN einen actionreichen September.

Der Sony-AXN-September beginnt mit einer Deutschlandpremiere, denn ab dem 8. September werden jeden Mittwoch um 23:15 jeweils drei Episoden der achten Staffel von «Chicago P.D.» ausgestrahlt. Darin wird es wie gewohnt brutal und hart auf den Straßen Chicagos zugehen: Drogenmissbrauch, Mord und Entführung zählen zum Arbeitsalltag im Chicago Police Department des 21. Bezirks. Sergeant Hank Voight, charismatischer Leiter der Intelligence Unit, hat ein Team unterschiedlicher Mitarbeiter um sich versammelt, die sich ebenso wie er leidenschaftlich für die Sicherheit der Stadt einsetzen. Für die Streamingfans heißt es schnell sein, denn nach er Ausstrahlung werden die 16 neuen Episoden nur sieben Tage lang in der Sony-AXN-Mediathek verfügbar sein.Für weitere Action in der Mediathek sorgen sieben Staffeln von «The Blacklist», in der Raymond „Red“ Reddington, der meistgesuchte Verbrecher der Welt, mit einer speziellen FBI-Taskforce einen Deal ausgehandelt hat: Er wird Informant, bekommt dafür jedoch Immunität gegenüber dem Gesetz, zusätzlich möchte er nur mit der jungen FBI-Agentin Elizabeth Keen sprechen. Sieben Staffel stehen ab sofort zur Verfügung.Auch im September gibt es wieder Geburtstagsspecials bei Sony AXN . Den Anfang macht die Serie «Reprisal», die anlässlich des 30. Geburtstages von Mena Massoud, ab dem 16. September immer donnerstags um 21:00 Uhr ausgestrahlt wird. Zusätzlich stehen alle Episoden des „stylischen, visuellen Genremix aus Film noir und 1950er-Jahre-Hommage von Crime-Spezialist Josh Corbin“, wie ‚StartUp‘ die Serie betitelte, in der Mediathek auf Abruf verfügbar. Etwas älter wurde Tommy Lee Jones, der am 15. September seinen 71. Geburtstag feiert. Am Sonntag, dem 12. September um 20:15 spielt der «MIB»-Star in dem 2003er Action-Streifen «Die Stunde des Jägers» den einstigen Elite-Ausbilder L. T. Bonham, der abgeschieden in der Wildnis Kanadas lebt. Doch als das FBI einen besonders schwierigen Fall lösen muss, wird Bonham wieder um Hilfe gebeten.