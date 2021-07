Böhmermann brutzelt auch im Hauptprogramm

TV-News

Eigentlich war die Kochshow «Böhmi brutzelt» für die ZDFmediathek und den Spartensender ZDFneo vorgesehen, doch das ZDF hievt eine Folge auch ins Hauptprogramm.

Am 23. Juli startet bekanntlich eine neue Show von Jan Böhmermann. Inkocht der Moderator des «ZDF Magazin Royale» mit verschiedenen Persönlichkeiten aus Popkultur, Wissenschaft oder Journalismus ( Quotenmeter berichtete ). Eigentlich war die Sendung für die ZDFmediathek, wo immer freitags ab 10:00 Uhr eine Folge zur Verfügung steht, und für ZDFneo vorgesehen. Dort war die Kochshow immer samstags ab 19:45 Uhr eingeplant. Nun hat man sich in Mainz dazu entschieden, die Sendung auch im Hauptprogramm zu testen, mit vorerst einer Episode.Dabei handelt sich um die insgesamt zweite Ausgabe mit Tänzerin und «Let’s Dance»-Jurorin Motsi Mabuse, die zu Böhmermann an den Herd kommt. Gesendet wird die Folge allerdings nicht im Juli – ZDFneo zeigt diese Ausgabe am 31. Juli -, sondern am Freitag, den 6. August, um 23:15 Uhr. Böhmermann-Fans werden wissen, hier ist üblicherweise dessen Late-Night-Sendung programmiert.Neben Mabuse werden auch Moderatorin Aminata Belli, Wissenschaftsjournalistin und ZDF-Moderatorin Mai Thi Nguyen-Kim, Starpianist Igor Levit, Entertainer Riccardo Simonetti sowie Rapper und Musikproduzent Xatar ihre Kochkünste präsentieren, wobei letzterer in der Auftaktfolge zu sehen ist. Ab dem 15. August wiederholt im Übrigen ZDFneo die Ausgaben ab 23:15 Uhr in Doppelfolgen.