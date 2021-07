Gemeinsame Recherche von «Monitor» und «Die Carolin Kebekus Show»

TV-News

Der Fokus liegt in beiden Sendungen auf dem Thema Ernährung.

Wenn am heutigen Donnerstagabend die Sendungenundim Ersten über den Äther gehen, werden beide Shows zwar auf ihrem angestammten Programmplatz um 21:45 Uhr und 22:50 Uhr starten, aber eine Sache ist in dieser Woche dennoch besonders. Denn das Politmagazin und das Comedy-Format haben bei der Recherche kooperiert und behandeln folglich das gleiche Thema: Ernährung.«Monitor» blickt dabei auf „eine Landwirtschaft, die sich immer weiter industrialisiert auf Kosten von Naturschutz, Umweltschutz und Klimaschutz und das alles nur, damit wir immer mehr Fleisch auf einen Weltmarkt exportieren können, das da eigentlich keiner braucht“, wie Georg Restle in einem kurzen Video in den sozialen Netzwerken erklärt. Nach den «Tagesthemen» geht es dann um Verbraucherfragen, weshalb Kebekus Lebensmittelkennzeichnungen am Beispiel von Zucker unter die Lupe nimmt. Die Comedienne hat in ihrer Sendung zudem auch Luisa Neubauer zu Gast, mit der sie das Spiel „Stadt, Land, Klima“ spielt und die Show mit einer gemeinsamen musikalischen Einlage beschließt.«Die Carolin Kebekus Show» ist eine Produktion der bildundtonfabrik in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV im Auftrag des WDR, der auch «Monitor» produziert. Wem die Comedy-Show am Donnerstag zu spät läuft, kann sich über eine Wiederholung am Freitag um 20:15 Uhr auf One freuen oder auf die ARD-Mediathek zurückgreifen, wo die Sendung schon vorab zum Streamen bereitsteht.