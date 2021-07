ZDF-Tage mit Surf-Ikone Robby Naish

TV-News

Die Weltreise und Suche nach der größten Welle von Surf-Ikone Robby Naish zeigt das ZDF mit dem Film «The Longest Wave».

Vor 45 Jahren gewann Robby Naish seinen ersten von 24 Weltmeistertiteln im Windsurfen. Wie der Kalifornier zu Surf-Ikone wurde und wie er rund um die Welt nach der größten Welle der Welt suchte, zeigt der Film «The Longest Wave», der schon jetzt in der ZDFmediathek zu sehen ist. Robby Naish ist zusätzlich heute, am 8. Juli um 13:00 Uhr zu Gast im «ZDF-Mittagsmagazin» und am Freitag, 9. Juli, ab 9:03 Uhr am Frühstückstisch bei «Volle Kanne – Service täglich» zu sehen.Inhaltlich begleitet der Dokumentarfilmer Joe Berlinger den Surf-Star in «The Longest Wave» quer durch den Globus zu den Surf-Hotspots der Welt, an denen die perfekte Welle vermutet wurde. Doch der Film bezieht sich nicht nur auf die sportlichen Ereignisse und Herausforderungen für Naish, sondern gibt auch Einblicke in die Schwierigkeiten als Mentor, Vater und zweifach-geschiedener Ehemann. Es wird ein Spitzensportler gezeigt, der in einer Reise um die Welt körperlich und auch mental an sein Limit kommen will. Dazu gibt es persönliche Interviews und atemberaubende Wassersportszenen verpackt in einem 98-minütigen Film, der auch das Thema im «aktuellen sportstudio» am Samstag, dem 10. Juli, um 23:00 Uhr sein wird.Dort wird neben den Fußball-EM-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker auch Robby Naish begrüßt, der Wind-, Kite-, sowie Foilsurfen und Stadn-up-Paddling weltweit bekannt gemacht hat. Sein Film «The Longest Wave» steht noch bis zum 31. Dezember 2022 in der ZDFmediathek unter zur Verfügung und ist zudem auch am Donnerstag, dem 5. August um 7:15 Uhr in ZDFinfo zu sehen.