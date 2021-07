Blockbuster-Battle

Arnold Schwarzenegger oder Emma Watson? Oder kann am Ende ein Musical-Film das Battle für sich entscheiden?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(RTL, 20:15 Uhr)Einige Jahre sind seit Sophies Hochzeitsplanungen auf der griechischen Insel Kalokairi vergangen. Nun erwartet sie ein Kind - und die besten Freundinnen ihrer Mutter Donna schwelgen sofort in Erinnerungen! An die Zeit, als Donna ihre drei Verehrer kennenlernte, mit Sophie schwanger wurde und ihr Leben selbst in die Hand nahm. Sophie erfährt nicht nur, wie alles begann, sondern auch, dass sie ihrer Mutter womöglich ähnlicher ist, als gedacht.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Arnold Schwarzenegger is back: Im Jahr 2029 führt John Connor, der Anführer des menschlichen Widerstands, einen Krieg gegen das mächtige Maschinen-Imperium von Skynet. Er schickt - zur Rettung seiner Mutter und zur Existenzerhaltung der Menschheit - seinen Freund Kyle Reese zurück in das Jahr 1984. Die Vergangenheit, wie sie war, existiert aber nicht mehr. Kyle findet eine Welt vor, in der ein Menschen-Maschinen-Kampf unumgänglich zu sein scheint.Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 4IMDB User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Mae ergattert einen Job beim Internetkonzern Circle und steigt unaufhörlich die Karriereleiter hinauf. Anfangs steht sie noch vollkommen hinter der Projektidee von Firmengründer Bailey, bei der sie ihr Privatleben mit Millionen von Menschen online teilen soll. Doch nach und nach vereinnahmt diese neue Aufgabe ihr ganzes Leben und sie erkennt die Schattenseiten des Jobs. Denn mit einer vollkommenen Transparenz kommt auch die totale Überwachung...Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 2Metascore: 4IMDB User Rating: 5