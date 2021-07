«Pedro + Chantel = Lügen, Streit und Drama»: Die neue Pärchen-Sendung bei TLC

TV-News

Das beliebte Paar aus der TLC-Hit-Show «Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar» bekommt nun eine eigene Serie, darin ist Trubel und Drama vorprogrammiert.

Jetzt gibt es Drama! Das beliebteste, aber auch turbulenteste Paar der TLC-Serie «Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar», Pedro und Chantel, bekommen jetzt eine eigene Sendung. Ab dem 19. August gibt es immer donnerstags um 20:15 auf TLC neues von den Pedro, Chantel und ihren lebhaften Schwiegereltern in der Spin-off-Serie «Pedro + Chantel = Lügen, Streit und Drama».Dieses Paar musste schon so einiges durchstehen. Spätestens seitdem Chantel Pedro ihrer Familie unter falschem Vorwand vorgestellt hat, fing das durchgehende Drama an, das sich von den Anfängen in «Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar» bis hin zu «Dating ohne Grenzen: Auf immer und ewig?» durchzog. In dieser Zeit konnte die TLC-Kamera viele Höhen, aber auch viele Tiefen aufnehmen, wie die übergriffigen Familienmitglieder oder auch die eigenen Zweifel und Vertrauensproblemen. Nun sind die zwei schon vier Jahre lang verheiratet und immer noch hört der Streit zwischen den Familien nicht auf.In der neuen Serie «Pedro + Chantel» soll sich nun einiges ändern, so muss die ungewöhnliche Familie, ihre Unterschiede überwinden und als vereinte Großfamilie zusammenrücken. Howard Lee, der Präsident und General Manager von TLC, sieht es als „ein großartiger Moment für TLC, da wir eine Familienshow basierend auf einem unserer beliebtesten 90-Tage-Paare kreieren. Unsere Fans können nicht genug von Pedro, Chantel und ihren übermächtigen Familien bekommen.“