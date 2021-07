2. Bundesliga: Diese Stimmen begleiten die Free-TV-Spiele bei Sport1

TV-News

Als Experten für die Übertragungen der Samstagabendspiele verpflichtete Sport1 unter anderem den Weltmeister von 1990 Olaf Thon und Kulttrainer Peter Neururer.

Am 23. Juli startet die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga mit der Partie FC Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Sat.1 überträgt dank eines kleinen Rechtepakets den Auftakt. Ebenfalls im Free-TV werden die Spiele neueingeführten Termin am Samstagabend übertragen, der anstelle der ungeliebten Montagsspiele tritt. Hier hält Sport1 die Rechte, weswegen der Sender nun sein Team für die ab 19:30 Uhr startende Übertragung bekannt gab. Im ersten Samstagabendspiel, 24. Juli, duellieren sich Werder Bremen und Hannover 96. Moderiert wird die Sendung dann von Ruth Hofmann, das Spiel kommentiert dann Markus Höhner. Die beiden werden die insgesamt 33 Top-Spiele der 2.Bundesliga begleiten.Hofmann ist seit 2016 beim Münchner Sport-Sender und moderiert dort unter anderem die «Sport1 News» sowie das Talk-Format «AvD Motor & Sport Magazin». Zuletzt war sie auch bei den Europa-League-Übertragungen zu sehen. Zuvor arbeitete sie für Sky, wo sie 2011 volontierte. Höhner dürfte den Sport1-Zuschauern ebenfalls bekannt sein, da er seit 2003 über 100 Montagsspiele der 2. Liga kommentierte. Zudem war er über zehn Jahre als Nationalmannschafts-Reporter im Einsatz. Aktuell kommentiert er auch die DFB-Pokal-Spiele für Sport1 zusammen mit Stefan Effenberg.Neben den beiden wird auch eine „Riege hochkaratiger Experten“ zu sehen sein, wie Sport1 ankündigte. Zunächst nannte man zwei Namen, deren Fußballsachverstand anerkannt ist: Olaf Thon, Weltmeister von 1990, und Kult-Trainer Peter Neururer, der in seiner Karriere bei zahlreichen Vereinen an der Seitenlinie stand und derzeit als Vorstandsmitglied des Traditionsklubs Wuppertaler SV tätig ist.Um die Berichterstattung der ersten beiden Spieltage abzurunden hat Sport1 für die folgenden Sonntage, 25. Juli und 1. August, zudem auf dem «Doppelpass»-Sendeplatz einen Fußballtalk rund um die 2. Liga angekündigt, der von Hartwig Thöne moderiert wird. Im Vorprogramm gibt es um 7:00 und um 9:00 Uhr eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung mit «Hattrick Pur _ Die 2. Bundesliga».