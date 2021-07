ProSieben setzt ab Ende Juli auf «neXt»

TV-News

Statt einer Spielshow wie «Die! Herz! Schlag! Show!» gibt es diesen Sommer eine US-Serie, die von FOX längst abgesetzt wurde.

Der Privatsender ProSieben hat ab dem 26. Juli eine neue Serie für den Montagabend angekündigt. Demnach zeigt die roten Sieben ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen die Thriller-Serie, die in den USA im vergangenen Herbst Premiere feierte, aber nach der ersten Staffel abgesetzt wurde. Auf FOX kam die zehnteilige Serie auf maximal 1,81 Millionen Zuschauer, rutschte im Laufe der Reihe aber häufig unter die Millionen-Marke. Auch in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen war nur ein schwaches Rating von 0,2 und 0,3 Prozent drin.Inhaltlich dreht sich «neXt» um den brillanten Wissenschaftler Paul LeBlanc, dessen Spezialgebiet die von ihm erschaffene künstliche Intelligenz neXt ist. Allerdings schafft es seine Technologie sich selbstständig zu machen, weshalb es für die Menschheit zu sehr gefährlich wird. Zusammen mit der Agentin Shea Salazar versucht er, die drohende Katastrophe zu verhindern. LeBlanc wird verkörpert durch John Slattery, Fernanda Andrade spielt Special Agent Shea Salazar. Außerdem sind Michael Mosley, Gerardo Celasco, Eve Harlow, Aaron Moten, Evan Whitten, Elizabeth Cappuccino und Jason Butler Harner vor der Kamera zu sehen.Die Serie stammt von Serienschöpfer Manny Coto, der zusammen mit Kim Clements die ersten beiden Folgen schrieb. Regie für „File #1“ und „File #2“ führten Glenn Ficarra und John Requa. Bis ProSieben «neXt» immer in Doppelfolgen zeigt, ist für den Montagabend weiterhin ein «The Big Bang Theory»-Marathon programmiert. Die Nerds um Sheldon Cooper werden auch am 26. Juli auf Sendung gehen, dann aber erst um 22:10 Uhr.