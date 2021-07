Neue Lizenzagentur für die «Sesamstraße»

Vermischtes

Studio 100 Media wird die neue Lizenzagentur von der beliebten Kinderserie «Sesamstraße» und regelt von nun an deren Lizenzen.

Die «Sesamstraße» bekommt eine neue Lizenzagentur, Studio 100 Media soll ab sofort die Lizenzen der «Sesamstraße» in Deutschland, Österreich und der Schweiz vermitteln. Das wurde von dem Sesame Workshop, die US-amerikanische Medien- und Bildungsorganisation hinter der «Sesamstraße» veröffentlicht. So möchte der Sesame Workshop General Manager Europe Stefan Kastenmüller mit dieser Zusammenarbeit noch einmal einen „stärkeren Impuls“ für den deutschen Markt der «Sesamstraße», passend zu dem 50-jährigen Jubiläum der Sendung, das in zwei Jahren gefeiert wird.Im Weiteren erklärt Kastenmüller: „Neben der Fortführung aller Lizenzaktivitäten wird Studio 100 neue Wege entwickeln, damit Familien und Kinder ihren Lieblingscharakteren auf vielfältige Weise erleben und vertiefen können. Alle Kinder können sich darauf freuen, von den berühmten Charakteren wie Ernie und Bert, oder Cookie Monster in Themenparks, Live-Shows, Apps noch mehr durch neue Inhalte unterhalten zu lassen.“Der CEO von Studio 100 Media Martin Krieger ergänzt: „Viele von uns sind mit der «Sesamstraße» aufgewachsen und es ist natürlich aufregend, sie nun in unserem Portfolio zu haben. Diese Verbindung passt perfekt, vor allem mit Blick auf die Werte, für die wir ebenfalls stehen. Ich glaube, dass unsere Expertise nachhaltig dazu beitragen wird, die aktuelle Popularität der Marke zu stärken und auszubauen und ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.“