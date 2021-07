3 Quotengeheimnisse

Das Erste überzeugte in der Nacht auf Montag gar nicht, stattdessen lief «Ostwind» richtig prächtig. Sonja Zietlow überzeugte am Sonntagmittag.

Der Spielfilm von Hermine Huntgerburth nach dem gleichnamigen Beststeller von Corinne Hofmann begeisterte bei Sat.1 vor über 13 Jahren 4,23 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für 15,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern kam der Sender damals auf über zwei Millionen Zuschauer. Nach vier Jahren im Archiv kramte Das Erste den Film wieder einmal heraus und erntete 0,26 Millionen Zuschauer in der Nacht zum Montag um 00.10 Uhr. Nur 20.000 Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt.Am Sonntag um 07.50 Uhr wiederholte Das Erste den Spielfilm aus dem Jahr 2013. Der Film von Katja von Garnier mit Hanna Binke, Marvin Linke und Cornelia Froboess lockte 0,67 Millionen Fernsehzuschauer an und verhalf der blauen Eins zu schönen 11,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern erbeutete das Pferdeabenteuer 0,17 Millionen, sodass man auf weit überdurchschnittliche 10,7 Prozent Marktanteil kam.Zwischen 14.55 und 15.40 Uhr lief am Sonntag die zweite Folge von «Mein Hund fürs Leben». Die von Sonja Zietlow moderierte Sendung verbesserte sich von 1,21 auf 1,36 Millionen Zuschauer, der Marktanteil blieb mit 11,2 Prozent nahezu stabil. Bei den jungen Leuten sank das Interesse von 0,25 auf 0,19 Millionen, der Marktanteil sank um drei Prozentpunkte auf 6,2 Prozent.