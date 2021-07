Kreative Differenzen: «Cruel Summer»-Mastermind ist raus

US-Fernsehen

Bert V. Royal ist bereits nach dem Ende des Pilotfilms vom Projekt entbunden worden.

Wie das amerikanische Fachblatt ‚Variety‘ vermeldet, ist der Erfinder und Autor der SerieBert V. Royal bereits nach dem Ende der Dreharbeiten zum Pilotfilm im vergangenen Jahr aufgrund von kreativen Differenzen von seinem Format entbunden worden. Er wurde zwar noch als Schöpfer und ausführender Produzent in den Credits genannt, aber in Staffel zwei wird dort sein Name wohl nicht mehr auftauchen.«Cruel Summer» wurde bereits im Juni für eine zweite Staffel bestellt. Mit Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee und Brooklyn Sudano in den Hauptrollen, konzentriert sich die Serie auf die Geschichte zweier junger Frauen über drei Sommer hinweg - die beliebte Kate Wallis, die auf mysteriöse Weise verschwindet, und die nerdige Jeanette Turner, die beschuldigt wird, mit Kates Verschwinden in Verbindung zu stehen.Zum Zeitpunkt der Verlängerung gab Freeform an, dass «Cruel Summer» im Durchschnitt 6,8 Millionen Zuschauer pro Folge auf Multiplattform+35 hatte und damit die meistgesehene Serie des Senders überhaupt war. Die Show ist die erste Serie, die unter der Leitung von Tara Duncan Premiere feiert, seit sie vor einem Jahr zu dem von Disney kontrollierten Sender für junge Erwachsene kam.