Für Nachtschwärmer: Das Erste zeigt norwegische Coming-Of-Age-Serie

TV-News

Der öffentlich-rechtliche Sender hat die Ausstrahlung der norwegischen Serie «Nudes – Nackt im Netz» bekannt gegeben. Mitte August gibt es alle zehn Folgen am Stück – spät am Abend.

Das Erste erzählt am 17. August mit der Seriedrei Coming-Of-Age-Geschichten, die sich mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn intime Videos und freizügige Bilder von Teenagern in die Öffentlichkeit geraten, wo sie eigentlich nicht landen sollten. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt alle zehn Folgen ab 22:50 Uhr am Stück – wobei sich die ersten um Sofias Story drehen, Episode vier bis sieben Viktors Geschichte erzählen und die letzten drei von Ada handeln. Nach der Ausstrahlung, die um 2:10 Uhr in der Nacht zu Ende sein wird, ist die Serie dann 30 Tage lang in der ARD-Mediathek abrufbar.«Nudes – Nackt im Netz» thematisiert in den etwa 20-minütigen Episoden den tief sitzenden Schmerz, die Ohnmachtsgefühle und den Vertrauensverlust der Betroffen, sollen aber auch die Kraft zeigen, mit der sich die Millenials aus der Opferrolle herauskämpfen und für ihre Rechte einsetzen. Die Hauptprotagonisten Sofia, Viktor und Ada werden dabei von Lena Reinhardtsen,Tord Kinge und Anna Storeng Frøseth verkörpert.Liv Joelle Barbosa Blad führte bei den Geschichten um Sofia und Ada Regie, während Erika Calmeyer die vierteilige Story um Viktor inszenierte. Beide schrieben zusammen mit Jørgen Færøy Flasnes auch die Drehbücher der Serie.