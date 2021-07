Sony Channel zeigt den Husten-Betrug bei «Who Wants to Be a Millionaire?»

TV-News

Die Miniserie über den Betrug bei der britischen Ausgabe von «Wer wird Millionär?» wird bald auch auf dem Sony Channel laufen.

Vor 20 Jahren hat es bei der britischen Version der bekannten «Wer wird Millionär»-Show einen Betrugsfall gegeben, der für Schlagzeilen sorgte. Dieses Ereignis wurde vor gut einem Jahr in der Miniserie «Quiz» von ITV noch einmal dargestellt und erreichte dort derart gut Quoten, dass der Sony Channel nun die Serie hierzulande ausstrahlen möchte und am 9., 10. und 11. September jeweils um 20:15 in den Programmplan aufgenommen hat.Der dargestellte Skandal spielte sich 2001 in dem britischen Format « Who Wants to Be a Millionaire?» ab, indem es für den Kandidaten Charles Ingram zunächst gar nicht gut lief: Er musste bereits ab der 4.000-Pfund-Frage Joker einsetzen, doch er steigerte sich und ihm gelang es als der erst Kandidat jemals, den Hauptgewinn abzuräumen. Doch er bekam unerlaubte Hilfe aus dem Publikum, denn was aufmerksamen Fernsehzuschauern nicht entging, waren die Hustenprobleme eines Zuschauers, immer wenn Ingram bei einer Frage zu der falschen Antwort tendierte. Wie sich herausstellte, hatte er den „Husten-Betrug“ mit seiner Frau und seinem Schwager vorher abgesprochen.Ein Gewinn wurde daraufhin nie ausgezahlt, stattdessen wurde das Trio verhaftet und später auch verurteilt. Sowohl Ingram als auch seine Frau und Ingrams Schwager bekamen damals eine Bewährungsstrafe. Gespielt wird Ingram von Matthew Macfadyen. Ingrams „hustende“ Frau wird von Sian Clifford verkörpert und den weiteren Helfer spielt Michael Jibson. Die Rolle des Quizmasters übernimmt in «Quiz» Michael Sheen.