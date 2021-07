Mediawan & Leonine Studios: Die gemeinsame Holding der Produktionsstudios

Wirtschaft

Mediawan und die Leonine Studios arbeiten weiter an ihrem gemeinsamen europäischen Produktionsstudio und haben unter neuem Namen auch eine weitere Produktionsfirma übernommen.

Vergangenes Jahr gründeten das französische Unternehmen Mediawan und die Leonine Studios aus München eine gemeinsame europäische Unternehmensholding mit dem Namen Mediawan Alliance, welche somit als eine der größten unabhängigen Unternehmensgruppen im europäischen Medienbereich gilt. Nun hat die Mediawan Alliance bekannt gegeben, dass sie von nun an unter dem Namen Mediawan & Leonine Studios unter der gemeinsamen Führung von Pierre-Antonine Capton und Fred Kogel firmieren.Um ihre Position noch einmal zu stärken, kaufte das Unternehmen zusätzlich zu den vorhandenen Studios 51 Prozent der britischen Produktionsfirma Drama Republic LTD., wie der Mediawan CEO, Pierre-Antoine Capton ankündigte: „Wir freuen uns, das sehr erfahrene und ambitionierte Team von Drama Republic in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Die Bündelung der kreativen Kräfte und der Marktrelevanz mit Drama Republic eröffnen fantastische Möglichkeiten für unser Studio: Wir freuen uns darauf, Synergien in den Bereichen Koproduktion, Vertrieb und Lizenzhandel zu nutzen, um unsere lokalen Erfolgsproduktionen weltweit zu vermarkten. Mit Mediawan & Leonine Studios setzen wir zusätzliches Potenzial frei, um kreative Talente zu begleiten und Premium-Inhalte mit internationalem Appeal zu produzieren.“Drama Republic LTD., der neue Zukauf des pan-europäischen Unternehmens, war bereits für zahlreiche beliebte Produktionen verantwortlich, wie etwa «Doctor Foster», «The Honourable Woman», «Pure» oder «Die Bande aus der Baker Street». Über die Details des Kaufes ist nicht viel bekannt, jedoch soll das Führungstrio der Produktionsfirma, bestehend aus Greg Benman, Roanna Benn und Jude Liknaitzky weiterhin an Bord bleiben und die kommenden Produktionen leiten. Die 51 Prozent der Anteile an der britischen Produktionsfirma zu kaufen haben sich gelohnt, denn nun sind die Mediawan & Leonine Studios neben dem französischen, deutsche, italienischen und spanischen Markt nun auch in Großbritannien vertreten und können ihre europäische Präsenz ausbauen.