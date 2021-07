Auch Sat.1 zeigt Merkel-Doku in der kommenden Woche

TV-News

Zwei Tage vor dem RTL-Themenabend über die aktuelle Kanzlerin hat Sat.1 ebenfalls eine Dokumentation über Angela Merkel angekündigt.

Die scheidende Kanzlerin Angela Merkel wird in der kommenden Woche gleich zweimal im Mittelpunkt zweier deutscher Privatsender stehen, denn nachdem RTL für den 15. Juli das RTL-Spezialsowie die Dokuangekündigt hatte, programmierte nun Sat.1 für den 13. Juli ab 20:15 Uhr die Dokumentation. In dem zweistündigen Film, der von South & Browse produziert wurde, soll ein „intimes, facettenreiches und überraschendes Porträt“ der Noch-Kanzlerin gezeichnet werden.Darin sollen neben zahlreichen politischen Weggefährten wie Wolfgang Bosbach, Gregor Gysi, Annette Schavan und Nobert Lammert auch Persönlichkeiten aus der Kulturbranche zu Wort kommen und ihren persönlichen Blick auf Angela Merkel teilen. Darunter sind unter anderem Kai Diekmann, Reinhold Messner, Nina Eichinger, Wigald Boning, Uschi Glas und Gloria von Thurn und Taxis.„Mit der Dokumentation «Die Ära Merkel - Gesichter einer Kanzlerin» zeigt Sat.1 seine erste Sondersendung auf dem Weg zur Bundestagswahl 2021. In den nächsten Wochen folgen im Umfeld der Hauptnachrichten Interview-Sondersendungen mit Kanzlerkandidat:innen und Spitzenpolitiker:innen“, kündigte Sat.1-Chef Daniel Rosemann an, der noch eine weitere Ankündigung parat hatte: „Das internationale Erfolgsprogramm «Facing The Classroom» zeigen wir unter dem Titel «Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule» kurz vor der Wahl."