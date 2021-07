Faye Dunaway spielt im neuen Kevin-Spacey-Film mit

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird bei dem Spielfilm «The Man Who Drew God» eine Rolle einnehmen.

Unter der Regie des italienischen Schauspielers Franco Nero, der auch die Hauptrolle voneinnehmen wird, spielt Faye Dunaway an der Seite des ehemaligen «House of Cards»-Stars Kevin Spacey. Aufgrund von mehreren Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Übergriffen ist Spacey in der Branche geächtet.Ursprünglich wurde angenommen, dass Neros Frau, die Schauspielerin Vanessa Redgrave, in dem Film mitspielen würde. Aufgrund von heftiger Kritik in den sozialen Medien zog sich die Schauspielerin aber zurück. Der Produzent Nero bestätigte die Verpflichtung von Dunaway. "Sie spielt eine alte Braille-Lehrerin, die eine alte Freundin des von Nero gespielten blinden Protagonisten ist und ihm das Lesen beigebracht hat", sagte er. "Es ist die Rolle, die Vanessa Redgrave zugedacht war."Nach Angaben des Produzenten wurden die Dreharbeiten letzte Woche abgeschlossen und der Film wird voraussichtlich im September fertig sein. Trotz der Zweifel, ob Hollywood bereit ist, den in Ungnade gefallenen Schauspieler wieder aufzunehmen, zeigte sich Louis Nero zuversichtlich, dass sich der Film verkaufen wird. "Wir haben jede Menge Interesse von Käufern aus der ganzen Welt", sagte er. "Die ganze Kontroverse um den Film hat viel Interesse erzeugt... Es war gut für den Film, aus meiner Sicht." Der Film wird in Cannes von The Motus Studios verkauft.