Sky Q jetzt auch für die PS4

Vermischtes

Sky macht das Multiscreen-Angebot von Sky Q nun noch angenehmer, indem jetzt auch auf der Playstation 4 Sky Q abrufbar ist.

Sky baut das Multiscreen-Angebot weiter aus, denn schon jetzt können die Besitzer einer Playstation 4 ihre Sky Q-App kostenlos im App Store herunterladen und die neusten Blockbuster oder Serien anschauen. Die Kunden von Sky Q haben somit neben dem Sky Q Receiver und der Sky Q-App eine weitere Möglichkeit, ihr Programm in mehreren Räumen und auf mehreren Bildschirmen zeitgleich zu verfolgen. So könnte die alte PS4, die nach dem Kauf des Nachfolger-Modells nur noch im Regal verstaubt, wieder einen Nutzen haben.Die Voraussetzung Sky Q auf der Playstation 4 nutzen zu können, ist natürlich ein Sky-Q-Abonnement und für Kunden ab dem Juni 2020 der Sky-Multiscreen Serivce. Diesen und die Sky Q-App sind mittlerweile schon bei vielen großen Marken ein Teil des App-Angebots, so sind die Sky-Angebote auf dem Apple TV (Generation 4+), Samsung Smart TVs (mit Tizen Betriebssystem), LG Smart TVs (mit Web OS 2.0 oder höher) und nun auch auf der PS4.Der Director for Product Management bei Sky Deutschland, Max Konstantin Erhardt, erklärt: „Mit der PlayStation 4 erweitern wir die Verfügbarkeit der Sky Q App nun um eine der wichtigsten Plattformen im deutschen Markt und erfüllen so einen großen Kundenwunsch.“