Neben dem ZDF schiebt sich nur eine «Tatort»-Wiederholung zur Primetime über den Senderschnitt

Quotennews

Knapp sechs Millionen Zuschauer holten im Ersten trotz Fußballkonkurrenz ein starkes Ergebnis.



Der einzige Sender, der neben dem ZDF zur gestrigen Primetime auch nur ein einziges Mal den Senderschnitt übertraf, war das Erste. Ab 20.15 Uhr lief die Wiederholung des, welche sich recht gut schlug. Die Erstausstrahlung hatte 2019 mit 13,58 Millionen Fernsehenden besonders überzeugt. Dennoch entschieden sich am gestrigen Abend noch 5,99 Millionen Fernsehende für das Programm. Dies hatte einen starken Marktanteil von 18,6 Prozent zur Folge. Die 0,92 Millionen Jüngeren sicherten sich einen hohen Wert von 9,6 Prozent.Die Krimikomödielegte nach, konnte sich aber nun ab 21.45 Uhr nicht mehr über dem Schnitt halten. 2,79 Millionen Neugierige hielten sich dennoch bei einer akzeptablen Quote von 8,5 Prozent. Für die 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben nur maue 3,8 Prozent Marktanteil übrig. Bei denstürzten die 0,94 Millionen Zuschauer jedoch auf enttäuschende 3,3 Prozent ab. Bei den 0,11 Millionen jüngeren Fernsehenden waren nicht mehr als miese 1,1 Prozent Marktanteil übrig.Am Nachmittag wurde im Erstenübertragen, für welche sich 1,50 Millionen Sportfans begeistern ließen. Mit guten 11,7 Prozent Marktanteil landete man hier knapp über dem Senderschnitt. Die 0,31 Millionen Jüngeren fuhren eine starke Quote von 9,7 Prozent ein. Ab 18 Uhr interessierten sich 1,31 Millionen Fernsehende für den. Dies glich einem akzeptablen Ergebnis von 8,0 Prozent. Die 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen befanden sich mit einem Marktanteil von 6,7 Prozent genau im Senderschnitt.