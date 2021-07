Quotencheck

Während der Fußball-Europameisterschaft setzte VOX am Samstagvorabend auf Wiederholungen des 2020 gestarteten Formats «Helden auf vier Pfoten» mit Martin Rütter? Wie schlug sich die Sendung gegen König Fußball?

An welche Person denkt man, wenn man an den Fernsehsender VOX denkt? Vermutlich kommt einem Guido Maria Kretschmar in den Sinn, der das Programm des Kölner Senders in besonderem Maße prägt. Wer ebenfalls für diverse Programminhalte verantwortlich ist, ist Hundeprofi Martin Rütter, dessen Moderationen sich mittlerweile nicht nur auf häusliche Tierformate beschränken. Anfang des Jahres moderierte er auch das neue Quizformat, das allerdings nur zu Beginn unter einem einigermaßen erfolgreichen Stern stand. Im Laufe der vier Folgen schrumpften die Quoten auf ein miserables Niveau von 2,9 Prozent in der Zielgruppe.Dieses Niveau ist Rütter eigentlich nicht gewohnt, denn der Hundetrainer ist bei seinen vielen Sendungen für die RTL-Sendergruppe sorgt er üblicherweise für gute Zahlen. Wie beispielsweise bei «Martin Rütters Helden auf vier Pfoten», das im Sommer 2020 viermal auf Sendung gegangen ist und dabei sehr gut performte. Die erste Staffel verfolgten im Schnitt 0,91 Millionen Zuschauer ab drei, wovon 0,33 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile beliefen sich im vergangenen Jahr auf 5,1 Prozent insgesamt und 8,4 Prozent bei den Jüngeren. Nur die letzte Folge vermasselte einen noch besseren Schnitt. Auch in diesem Jahr wurde die Sendung wieder über den Äther geschickt – diesmal auf einem ganz anderen Quotenniveau, schließlich gab es keine neuen Ausgaben und im Gegenprogramm lief die Europameisterschaft 2020.Daher sahen die erste Folge nur 0,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für 3,3 Prozent Marktanteil sorgten. In der umworbenen Zielgruppe standen 0,21 Millionen und 4,4 Prozent zu Buche. Dies sollten die besten Werte bleiben. Im Gegenprogramm zeigte das ZDF übrigens die Partie Dänemark gegen Finnland, in der Christian Eriksen bekanntlich kollabierte und wiederbelebt werden musste. Eine Woche später musste Rütter dann sogar gegen das DFB-Team antreten, das ihrerseits gegen Portugal spielte. Der Ausgang ist bekannt, es war der einzige Sieg der deutschen Nationalmannschaft beim Turnier. Während sich 20,11 Millionen für das EM-Spiel interessierten, schalteten nur 0,32 Millionen den Sender mit der roten Kugel ein. Der Marktanteil schrumpfte auf 1,1 Prozent. Noch schlechter sah in der werberelevanten Zuseherschaft aus. Dort wurden nur 70.000 Zuschauer und 0,9 Prozent Marktanteil ausgewiesen.Am 26. Juni hieß Rütters Gegner erneut Dänemark, die im Achtelfinale Wales mit 4-0 besiegten. «Helden auf vier Pfoten» kam an diesem Abend auf 0,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 3,1 Prozent. 0,15 Millionen Umworbene bescherten VOX 3,3 Prozent. Auch zum Abschluss der wiederholten Staffel lief im Gegenprogramm ein Spiel mit dänischer Beteiligung und wieder war die Mannschaft erfolgreich, diesmal gegen Tschechien und so stieß man ins Halbfinale vor. Die Tiersendung konnte sich trotz des gesteigerten EM-Interesses nahezu konstant halten und büßte an Gesamtreichweite nur 10.000 Zuschauer ein. In der Zielgruppe blieb man auf demselben Level. Die Quoten gingen leicht nach unten auf jeweils 2,9 Prozent.Damit fuhr man eine durchschnittliche Gesamtreichweite von 0,55 Millionen ein, von denen 0,15 Millionen aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe stammte. Am Markt wurden 2,6 Prozent insgesamt und 2,9 Prozent in der Zielgruppe registriert. Sicherlich keine zufriedenstellenden Werte, aber angesichts der Konkurrenz von König Fußball verkraftbar für VOX, das sicherlich den Werten aus dem vergangenen Jahr größere Bedeutung schenken wird.