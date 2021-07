«FBI: Most Wanted» kommt demnächst auf 13th Street

TV-News

Julian McMahon wird im Spin-Off von «FBI: Special Crime Unit» als meisterhafter und genialer Profiler zu sehen sein.

13th Street hat für den 2. September, die Spin-off-Serie zu «FBI: Special Crime Unit», angekündigt. Demnach zeigt der Pay-TV-Sender immer donnerstags und freitags die erste Staffel in Doppelfolgen, in der der «Nip/Tuck»-Star Julian McMahon der Anführer eines Expertenteams an FBI-Profilern ist, mit dem er die gerissensten und auch gefährlichsten Verbrecher jagt. Die zweite Staffel von «FBI: Most Wanted» wird 2022 auf 13th Street zu sehen sein. Dank des großen Erfolgs in den USA wurde die Krimiserie bereits um eine weitere Season verlängert, die sich bereits in Produktion befindet.Inhaltlich dreht sich die Serie um den Protagonisten Special Agent Jess LaCroix, ein meisterhafter Profiler, der eine Spezialeinheit der amerikanischen Bundespolizei leitet. Gemeinsam mit dem Army-Veteranen Kenny Crosby, der ehemaligen NYPD Detective Sheryll Barnes, der Team-Analystin Hana Gibson sowie dem Scharfschützen und Jura-Absolventen Clinton Skye spürt er die meistgesuchten Verbrecher des Landes auf. Dabei bekommt es das Team in der ersten Staffel u. a. mit einer gefährlichen Sekte, durchgeknallten Kriegsveteranen und radikalisierten Jugendlichen zu tun.Schöpfer des Spin-Offs sowie der Mutterserie ist der Emmy-Preisträger Dick Wolf, der für «Law & Order» oder das «Chicago»-Universum bekannt ist. Auch in der «FBI»-Franchise lässt der Produzent die Wege seiner Serienhelden kreuzen. So gibt es beispielsweise am 16. September um 20:13 bei 13th Street eine Crossover-Folge von «FBI: Special Crime Unit», in der Jess LaCroix seine New Yorker-Kollegen auf der Jagd nach einem Terroristen unterstützen muss, zeitgleich wird auch noch seine Tochter entführt. Neben Julian McMahon als Jess LaCroix sind unter anderem auch Kellan Lutz, Roxy Sternberg, Keisha Castle-Hughes, Nathaniel Arcand, Miguel Gomez und Yaya Gosselin zu sehen.