«Take Me Out» startet nur mau

Quotennews

Mit Jan Köppen sind nicht nur die Marktanteile gesunken, sondern auch die Reichweiten.

Zum Start der neuen-Staffel lässt RTL Jan Köppen, der das Format von Ralf Schmitz übernahm, vier Mal zur besten Sendezeit heran. Am Dienstagabend wurde die erste Folge ausgestrahlt, nachdem über mehrere Monate nur noch Wiederholungen am Samstagabend liefen. Zum Auftakt wollten 1,43 Millionen Menschen ab drei Jahren einschalten, der Marktanteil lag bei 5,7 Prozent.Die zweistündige RTL-Produktion, in der es auch Überraschungsrunden gab, erreichte zum Start 0,76 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern. Bei den jungen Menschen kam die Produktion von Jan Köppen auf laue 12,4 Prozent. Die zuvor letzte neue Episode, die am 27. März um 23.45 Uhr lief, erreichte 1,66 Millionen Zuschauer. 0,83 Millionen Umworbene waren dabei, der Marktanteil lag bei 24,2 Prozent.Um 22.50 Uhr wollten noch 1,13 Millionen Zuschauersehen. Der Marktanteil belief sich auf 5,7 Prozent, die Schnipselshow kam auf 11,4 Prozent bei den jungen Leuten. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,45 Millionen Zuschauer eingefahren.